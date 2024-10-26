«Марафон единства» в белорусском Жлобине. Что приготовили для участников акции?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знакомство с регионами через экскурсии по предприятиям и достопримечательностям. Общереспубликанская акция «Марафон единства» стартовала в городе Жлобине (Беларусь), передает «МИР 24».

На одной площадке представлена культурная, образовательная и спортивная жизнь Жлобина. Для участников марафона подготовили экскурсии. В списке – поездка на металлургический завод, в усадьбу Козелл-Поклевских или в деревню Красный Берег. Там в Великую Отечественную находился один из крупнейших детских донорских концлагерей, а сейчас – мемориал «Детям – жертвам войны».

«Нужно ценить все, что у нас есть. Нужно ценить своих родителей, близких особенно, всю еду, которая у нас есть. Потому что тогда они не могли себе этого пожелать», –отметил участник музыкального коллектива Иван Козлов.