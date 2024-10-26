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«Марафон единства» в белорусском Жлобине. Что приготовили для участников акции?
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Знакомство с регионами через экскурсии по предприятиям и достопримечательностям. Общереспубликанская акция «Марафон единства» стартовала в городе Жлобине (Беларусь), передает «МИР 24».
На одной площадке представлена культурная, образовательная и спортивная жизнь Жлобина. Для участников марафона подготовили экскурсии. В списке – поездка на металлургический завод, в усадьбу Козелл-Поклевских или в деревню Красный Берег. Там в Великую Отечественную находился один из крупнейших детских донорских концлагерей, а сейчас – мемориал «Детям – жертвам войны».
В субботу горожан и гостей Жлобина ждут на площадке у Ледового дворца. Здесь развернутся массовые гуляния. Жлобин – третий город, принимающий «Марафон единства». Всего по стране их будет 13.
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Жлобин – третий город, принимающий «Марафон единства». Всего по стране их будет 13. Акция стартовала 17 сентября, в День народного единства.
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