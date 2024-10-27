«Марафон единства» в белорусском Жлобине: выставка фотохроники, беседа со звездами и праздничные гуляния

Фотопроект сравнивает Гомельщину 30 лет назад и сейчас. Различие кадров впечатляет. Жители Жлобина делятся воспоминаниями: очереди в магазинах, дефицит товаров, отсутствие качественной медицины.

«Давали хозяйственное мыло по несколько брусочков в руки. Я была беременна, и мужчина сказал: «Дайте ей больше! Ей скоро пеленки стирать». Вот она доброта белорусская», – поделилась жительница Жлобина Ирина Шекова.

Современным белорусам эти проблемы неизвестны. Во главу угла выходят новые вопросы. Молодых интересует, как реализоваться в профессии и найти творческое вдохновение. В разговоре на равных им отвечают звезды белорусской эстрады.

«Вопросы такие неожиданные были. Начали нас пытать с Юлей, как стартануть, где нужно начинать писать свои песни, как отправить песни артистам. Темы, которые волнуют белорусов, слава Богу, это темы мирные, темы развития, темы, связанные непосредственно с развитием каждого человека», – отметил продюсер, композитор Евгений Олейник.

А в сердце города развернулись праздничные гуляния. Шатры с познавательными играми для детей, стенды предприятий для молодых. Есть и спортивная часть: квест на знания о стране. Прежде чем стартовать, каждая команда подготовила домашнее задание.

Какая самая длинная река в Беларуси, чем известна Евфросинья Полоцкая или как перевести на белорусский слово «дракон»? В перечне восемь блоков вопросов об истории и достижениях страны. У каждой команды своя тактика для игры.

«Мы старались раскидать темы, чтобы каждый человек закрыл свою позицию. Мы на победу ставим. У нас другого нет», – отметил капитан команды «Искрики» Станислав Зеленый.

Акция «Марафон единства» – еще и способ показать свои таланты. Ремесленники выставляют свою продукцию, жители города тоже делятся шедеврами. Мирослав Мостовой к Ледовому дворцу приехал на деревянном велосипеде. Резные зубры и национальные орнаменты на раме и спицах – семь лет кропотливого ручного труда.

«Бывало такое, что я половину сделал, и не получается. Друзья говорят: «Да ты что, бросай!». А я добью, я докажу вам, и себе. Хлопцы говорят: «Станками?». «Да нет, – я говорю, – топором, резцом и рубанком и без мастерской, все дача, квартира», – поделился житель Жлобина Мирослав Мостовой.

«Марафон единства» Жлобин принял третьим. Следующий на очереди – город Пинск. А пока жителей ждет продолжение культурной программы: экспозиция музея Великой Отечественной, фотозоны и масштабный вечерний концерт.

Марафону дал старт президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября, во время празднования Дня народного единства.

