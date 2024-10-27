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«Марафон единства» в белорусском Жлобине: выставка фотохроники, беседа со звездами и праздничные гуляния
27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фотопроект сравнивает Гомельщину 30 лет назад и сейчас. Различие кадров впечатляет. Жители Жлобина делятся воспоминаниями: очереди в магазинах, дефицит товаров, отсутствие качественной медицины.
Современным белорусам эти проблемы неизвестны. Во главу угла выходят новые вопросы. Молодых интересует, как реализоваться в профессии и найти творческое вдохновение. В разговоре на равных им отвечают звезды белорусской эстрады.
А в сердце города развернулись праздничные гуляния. Шатры с познавательными играми для детей, стенды предприятий для молодых. Есть и спортивная часть: квест на знания о стране. Прежде чем стартовать, каждая команда подготовила домашнее задание.
Какая самая длинная река в Беларуси, чем известна Евфросинья Полоцкая или как перевести на белорусский слово «дракон»? В перечне восемь блоков вопросов об истории и достижениях страны. У каждой команды своя тактика для игры.
Акция «Марафон единства» – еще и способ показать свои таланты. Ремесленники выставляют свою продукцию, жители города тоже делятся шедеврами. Мирослав Мостовой к Ледовому дворцу приехал на деревянном велосипеде. Резные зубры и национальные орнаменты на раме и спицах – семь лет кропотливого ручного труда.
«Марафон единства» Жлобин принял третьим. Следующий на очереди – город Пинск. А пока жителей ждет продолжение культурной программы: экспозиция музея Великой Отечественной, фотозоны и масштабный вечерний концерт.
Марафону дал старт президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября, во время празднования Дня народного единства.
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«Марафон единства» в белорусском Жлобине: выставка фотохроники, беседа со звездами и праздничные гуляния
«Марафон единства» Жлобин принял третьим. Следующий на очереди – город Пинск.
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