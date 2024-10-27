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Театр с закрытыми глазами, работа с зумерами и книги для лидеров: новости бизнеса за 21-27 октября 2024 года
27.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Экономический смысл перехода ИП в юрлицо, система лояльности и потери как урок для предпринимателя. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
С 1 октября 2024 года в Беларуси действуют новые перечни видов деятельности для ИП. Изменения в этом списке заставят в ближайшее время многих перейти из ИП в юрлицо. И если с юридической частью такого перехода все более-менее понятно, то об экономическом смысле мало кто задумывается.
С 1 декабря 2024 года вводятся обязательные электронные накладные на более чем 36 новых товарных позиций. Эксперты
Полезное для бизнеса
Узнали,
Истории бизнеса
Часто кажется, что свой бизнес — ключ к росту доходов в геометрической прогрессии. И мало кто думает, что за красивой жизнью скрывается огромная ответственность и постоянное преодоление. История предпринимателя Кирилла Молодого — наглядный тому пример. Парень раз за разом пробовал себя в разных сферах, открывал новые проекты, совершал ошибки, но продолжал идти до последнего, пока, наконец, не нащупал условную стабильность и перспективу роста в прокате машин. Владелец YCAR.BY
Совсем недавно в Минске открылся первый в Беларуси иммерсивный театр. Ощущения от его посещения непередаваемые. Особенностью такого театра является то, что «зритель» сам является участником представления. Но зрителем человека назвать сложно, ведь на протяжении всего представления у посетителя на глазах находится черная непроницаемая маска. Пока идет иммерсивный спектакль, гость сам выбирает свой следующий шаг, взаимодействует с актерами и предметами, и именно от его выбора зависит то, как закончится история, а за счет того, что глаза закрыты, происходит гиперкомпенсация, и обостряются все остальные органы чувств. Иммерсивный театр «Морфеус» в Минск привезли Алексей Коноплицкий и Никита Борисов. Такой вид представлений нашел свою популярность в городах России, Китая и других уголках мира. «Про бизнес»
Многие истории построения бизнеса выглядят, как легкий, спланированный успех. На их фоне путь Сергея Кима — это история титанического труда, преданности делу и непреклонной веры в силу продукта, способного изменить жизнь людей к лучшему. Один из основателей и руководителей компании по производству мусорных мешков Mirpack™ (ООО «МИРПАК»)
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Театр с закрытыми глазами, работа с зумерами и книги для лидеров: новости бизнеса за 21-27 октября 2024 года
Экономический смысл перехода ИП в юрлицо, система лояльности и потери как урок для предпринимателя. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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