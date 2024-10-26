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Лукашенко: Мы хотим, чтобы БРИКС стало мечтой для многих государств
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь нацелена стать полноправным членом БРИКС. Как заявил президент Александр Лукашенко, обязательная ступень – статус партнера организации – уже пройдена, передает «МИР 24».
На полях саммита прошли и двусторонние переговоры. Александр Лукашенко встретился с лидерами ряда стран, в том числе Ирана, Эфиопии, Венесуэлы. По словам президента Беларуси, в организации есть ряд проблем, однако их можно и необходимо решить.
Ранее в ходе саммита
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По словам президента Беларуси, страна нацелена стать полноправным членом объединения.
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