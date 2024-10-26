Лукашенко: Мы хотим, чтобы БРИКС стало мечтой для многих государств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нацелена стать полноправным членом БРИКС. Как заявил президент Александр Лукашенко, обязательная ступень – статус партнера организации – уже пройдена, передает «МИР 24».

«Мы с десятками глав государств встретились и переговорили о дальнейших путях нашего сотрудничества. И не надо ехать в каждую страну. Это очень важно, что мы повстречались с этими людьми. Это хорошая площадка для обсуждения этих вопросов», – отметил белорусский лидер.

На полях саммита прошли и двусторонние переговоры. Александр Лукашенко встретился с лидерами ряда стран, в том числе Ирана, Эфиопии, Венесуэлы. По словам президента Беларуси, в организации есть ряд проблем, однако их можно и необходимо решить.

«Наша мечта в том, чтобы БРИКС стало мечтой для многих государств. Давайте откровенно, вы это видите не хуже меня, что в самой организации есть проблемы. Даже основатели, пять стран и те, кто стал постоянными членами БРИКС, сегодня исходят из того, насколько это меня будет касаться. Каждый видит там себя. А организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Вот чего пока не хватает БРИКС», – подчеркнул Лукашенко.