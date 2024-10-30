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Агроусадьба, древний костел и тропа контрабандистов: пять причин поехать в Воложинский район Беларуси

30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Агроусадьба, древний костел и тропа контрабандистов: пять причин поехать в Воложинский район Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Воложинский район расположен на западе Минской области и достаточно велик: его площадь – более 1900 кв. км. И есть минимум пять причин, чтобы посетить эти красивые места. Подробнее о них – в материале MIR24.TV.

Причина №1: изучить местных птиц

Посмотреть на красивых птиц – первая причина приехать в Воложинский район. В Налибокской пуще находится уникальный питомник по выращиванию глухарей. Точнее, одного из его подвидов – Майера.

«Причина в том, что популяция глухаря Майера к 2000-м годам начала резко сокращаться. Ареал его обитания, что касаемо Беларуси, – это частично Минская, Гродненская и Брестская области. Вот. Ну, и дальше – туда, в сторону Запада: Литва, Эстония, Латвия, Польша…», – поделился Дмитрий Тарайковский, егерь Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».

Если сегодня в Польше, Германии и Литве этот вид практически исчез в дикой природе, то в Беларуси насчитывают примерно 400 особей. Большинство из них обитают здесь, в Налибокской пуще. Сокращение популяции ученые связывают с вырубкой сосновых лесов – исконных мест обитания птицы.

«Птица очень осторожная, очень своеобразная, очень пугливая. И, скажем, посещение лесов грибниками, ягодниками, лесохозяйственные какие-то мероприятия, а также – ну, живем в эпоху интернета, поэтому те же фотографы и все остальное тоже наложило свой определенный отпечаток на снижение его численности», – добавил Дмитрий Тарайковский.

В некоторых странах глухарей называют «лесными курочками» и даже «лесными лошадьми» из-за их звучного цоканья во время песни. В период брачных игр самцы настолько теряют бдительность, что становятся практически глухими. Отсюда и привычное нам название – глухарь. Сейчас на территории питомника содержится более двух десятков особей.

Весь питомник оборудован видеонаблюдением. В каждом из вольеров находится видеокамера. Но увидеть глухаря не на экране монитора, а в вольере – редкая удача. Птица очень пуглива, она слышит шаги человека за несколько десятков метров и прячется.

«Приручить его можно, но основная цель питомника – это не прирученные глухари. Наша основная цель – это создание на базе питомника маточного поголовья, от которого непосредственно уже получаемое потомство будет выпускаться и, в принципе, мы выпускаем в естественную среду обитания», Дмитрий Тарайковский, егерь Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».

Причина №2: побывать в агроусадьбе

Вторая причина побывать в Воложинском районе – это заглянуть в агроусадьбу. И выяснить, почему пчелы никогда не толстеют и зачем нужны трутни. Хозяин усадьбы Василий Фролов готов ответить на самый каверзный вопрос туриста. И рассказать, что мир пчел – это космос.

«Есть распространенное мнение, что трутень, допустим, это какой-то лодырь, тунеядец. А они работают! У них просто своя работа. Их основная задача – вдохновлять рабочих пчел на сбор нектара. Проводили эксперимент: идет медосбор, и чтобы эти толстые трутни не съели весь мед, их взяли и из ульев всех выгнали. Технически это возможно. Тут же производительность в улье упала на 30%», – рассказал Василий Фролов, хозяин агроусадьбы.

Мед гречишный и разнотравье. Свою пасеку Василий разместил неподалеку от усадьбы – в березовой роще. В агроусадьбе программа обширная и рассчитана на гостей разных возрастов и интересов. Помимо пчел, тут живут собаки, белки. Есть даже своя знаменитость – козел Бяша. В завершение экскурсии гостям предлагают фирменный ужин.

«Национальный ужин, скажем так, для туристов. И здесь мы им делаем колдуны. Колдуны с грибами, тушеные, деревенские. Как это в деревне делали. Именно здесь. Мы нашли рецепты. Затем делаем щи с шальбобонами. Шальбобонами в этой местности называли фасоль», – добавил Василий Фролов.

Живописное поместье существует уже 13 лет. За эти годы здесь успело побывать свыше 25 тысяч туристов из разных стран. Уезжают из гостеприимной усадьбы отдохнувшими и счастливыми. И с непременным сувениром – на память.

Причина №3: путешествие по тропе контрабандистов

Еще одна причина приехать в Воложинский район – побывать в Ракове и пройти одной из троп контрабандиста. О тайных маршрутах написал в своей книге «Любовник Большой Медведицы» уроженец Беларуси Сергей Пясецкий. Дело в том, что в начале прошлого века после заключения Рижского мирного договора Раков несколько лет был польской территорией. Всего в полутора километрах от границы с БССР. В 1930-ые годы прошлого века Раков называли раем контрабандистов. Здесь процветали подпольные казино, а в ресторанах «зависали» шпионы – как польские, так и советские. Здесь была даже своя местная мафия. Считается, что главарем раковской мафии и был тот самый Сергей Пясецкий.

«Он был одним из контрабандистов, который действительно очень хорошо знал местность. Волею судьбы он здесь жил. Был разведчиком. Работал, как говорят источники, на три разведки», поделилась Наталья Шибалович, председатель Раковского сельского исполкома.

Свой знаменитый роман Пясецкий написал, сидя в польской тюрьме. Впоследствии произведение перевели на 11 языков мира и номинировали на Нобелевскую премию. Уже в наши дни в местечке установили памятный знак. И появился туристический маршрут «Тропами контрабандистов». Одна из таких троп пролегла через старейшую улочку Ракова, вымощенную брусчаткой.

«Это действительно улочка, которая привлекает внимание всех туристов, которые приезжают к нам, потому что она сохранилась с того давнего времени и передает дух и колорит нашего местечка. Первое упоминание Ракова относится к 1465 году», – добавила Наталья Шибалович.

Как напоминание о прошлом – ставни на окнах. Многим из них более 100 лет. У этих домов сменилось уже не одно поколение владельцев, но люди все так же бережно хранят наследие.

Причина №4: изучить историю Воложинского района

Вспомнить историю Воложинского района – еще одна причина приехать сюда. Здесь находится некрополь, где сохранились захоронения времен Первой мировой. У входа стоит сполинский монумент с орлом, расправляющим крылья. Эту ротонду изготовил беременский архитектор Болманн.

«Дело в том, что возводили уже эту каплицу после Первой мировой войны – т.е., после 1918 года. И возводили ее поляки, но на немецкие средства», рассказала Марина Третьяк, председатель Вишневского сельского исполкома.

Захоронения не разделены на немецкие, польские, французские. На некоторых можно прочесть имена. За кладбищем ухаживают. Плиты очищают. Под высокими соснами и дубами установлен крест.

«Ко мне как-то обращалась представительница посольства Франции. Она искала своего родственника, но, к сожалению, из-за времени нам не удалось найти такую надпись. Дело в том, что надписи сохранились не в полной мере», добавила Марина Третьяк.

Причина №5: посетить древний костел в Вишнево

Вишнево – поселок с 600-летней историей. Здесь находится один из прекраснейших костелов Беларуси. Побывать в нем – следующая причина приехать в Воложинский район.

Костел Благовещения Девы Марии расположен на крутом берегу Западной Березины. На фасаде цифры – 1424 год. Но это дата основания не самого храма, а парафии. Собор заложили позже, в XVII веке, по инициативе Ежи Хрептовича – представителя местного знатного рода. Строили 4 года.

«Храм был изначально деревянный, меньше немножко, но позднее принято было решение графьями Хрептовичами, чтобы вот сделать таким вот, как мы его видим на данный момент», рассказал отец Юзеф Мельдюк, настоятель костёла Благовещения Девы Марии.

Стиль эклектичен раннее барокко с элементами ренессанса и рококо. Сохранились фрагменты лепнины XVII века, роспись, резной алтарь.

«Этот алтарь был заказан примерно в середине XVIII века Софьей Саваневской. Он сделан из дерева и сохранился до наших дней в хорошем состоянии, можно так сказать. И этот главный алтарь дополнен двумя второстепенными», – поделилась Тересса Битель, прихожанка костела.

Примечательно, что алтарь оборудован подъемником, который позволяет в особых случаях менять иконы с ликами святых. Сейчас – образ Божьей Матери.

Еще один свидетель истории – орган работы Флориана Остромецкого. Инструменту уже 100 лет, но он по-прежнему в рабочем состоянии. Кстати, при реставрации в 2015-м мастера обнаружили между органом и фрамугой тайник. А в нем – 35 папок, в которых акты, приходские книги, карта с описаниями земель костела 1818 года и несколько акварелей с изображением храма.

Несмотря на войны, пронесшиеся в разные периоды по территории Беларуси, храм практически не закрывал двери. И этим тоже уникален. В конце 1953-го сюда приехал отец Владислав Чернявский, известный тем, что перевел Библию на белорусский язык.

«Костел действовал даже во время войн. Единственным периодом, когда деятельность прервалась – стала середина прошлого века. Тогда царил атеизм. Храм закрыли, но какими-то складами он не стал. Костел был закрыт практически 4 года, но люди собирались на крыльце и молились», – рассказала Тересса Битель.

Край древних храмов и живописных пейзажей. Регион, в котором помнят и чтут историю: все это Воложинский район. И ради этого сюда стоит приехать.



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