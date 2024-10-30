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Агроусадьба, древний костел и тропа контрабандистов: пять причин поехать в Воложинский район Беларуси
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Воложинский район расположен на западе Минской области и достаточно велик: его площадь – более 1900 кв. км. И есть минимум пять причин, чтобы посетить эти красивые места. Подробнее о них – в материале MIR24.TV.
Причина №1: изучить местных птиц
Посмотреть на красивых птиц – первая причина приехать в Воложинский район. В Налибокской пуще находится уникальный питомник по выращиванию глухарей. Точнее, одного из его подвидов – Майера.
Если сегодня в Польше, Германии и Литве этот вид практически исчез в дикой природе, то в Беларуси насчитывают примерно 400 особей. Большинство из них обитают здесь, в Налибокской пуще. Сокращение популяции ученые связывают с вырубкой сосновых лесов – исконных мест обитания птицы.
В некоторых странах глухарей называют «лесными курочками» и даже «лесными лошадьми» из-за их звучного цоканья во время песни. В период брачных игр самцы настолько теряют бдительность, что становятся практически глухими. Отсюда и привычное нам название – глухарь. Сейчас на территории питомника содержится более двух десятков особей.
Весь питомник оборудован видеонаблюдением. В каждом из вольеров находится видеокамера. Но увидеть глухаря не на экране монитора, а в вольере – редкая удача. Птица очень пуглива, она слышит шаги человека за несколько десятков метров и прячется.
Причина №2: побывать в агроусадьбе
Вторая причина побывать в Воложинском районе – это заглянуть в агроусадьбу. И выяснить, почему пчелы никогда не толстеют и зачем нужны трутни. Хозяин усадьбы Василий Фролов готов ответить на самый каверзный вопрос туриста. И рассказать, что мир пчел – это космос.
Мед гречишный и разнотравье. Свою пасеку Василий разместил неподалеку от усадьбы – в березовой роще. В агроусадьбе программа обширная и рассчитана на гостей разных возрастов и интересов. Помимо пчел, тут живут собаки, белки. Есть даже своя знаменитость – козел Бяша. В завершение экскурсии гостям предлагают фирменный ужин.
Живописное поместье существует уже 13 лет. За эти годы здесь успело побывать свыше 25 тысяч туристов из разных стран. Уезжают из гостеприимной усадьбы отдохнувшими и счастливыми. И с непременным сувениром – на память.
Причина №3: путешествие по тропе контрабандистов
Еще одна причина приехать в Воложинский район – побывать в Ракове и пройти одной из троп контрабандиста. О тайных маршрутах написал в своей книге «Любовник Большой Медведицы» уроженец Беларуси Сергей Пясецкий. Дело в том, что в начале прошлого века после заключения Рижского мирного договора Раков несколько лет был польской территорией. Всего в полутора километрах от границы с БССР. В 1930-ые годы прошлого века Раков называли раем контрабандистов. Здесь процветали подпольные казино, а в ресторанах «зависали» шпионы – как польские, так и советские. Здесь была даже своя местная мафия. Считается, что главарем раковской мафии и был тот самый Сергей Пясецкий.
Свой знаменитый роман Пясецкий написал, сидя в польской тюрьме. Впоследствии произведение перевели на 11 языков мира и номинировали на Нобелевскую премию. Уже в наши дни в местечке установили памятный знак. И появился туристический маршрут «Тропами контрабандистов». Одна из таких троп пролегла через старейшую улочку Ракова, вымощенную брусчаткой.
Как напоминание о прошлом – ставни на окнах. Многим из них более 100 лет. У этих домов сменилось уже не одно поколение владельцев, но люди все так же бережно хранят наследие.
Причина №4: изучить историю Воложинского района
Вспомнить историю Воложинского района – еще одна причина приехать сюда. Здесь находится некрополь, где сохранились захоронения времен Первой мировой. У входа стоит сполинский монумент с орлом, расправляющим крылья. Эту ротонду изготовил беременский архитектор Болманн.
Захоронения не разделены на немецкие, польские, французские. На некоторых можно прочесть имена. За кладбищем ухаживают. Плиты очищают. Под высокими соснами и дубами установлен крест.
Причина №5: посетить древний костел в Вишнево
Вишнево – поселок с 600-летней историей. Здесь находится один из прекраснейших костелов Беларуси. Побывать в нем – следующая причина приехать в Воложинский район.
Костел Благовещения Девы Марии расположен на крутом берегу Западной Березины. На фасаде цифры – 1424 год. Но это дата основания не самого храма, а парафии. Собор заложили позже, в XVII веке, по инициативе Ежи Хрептовича – представителя местного знатного рода. Строили 4 года.
Стиль эклектичен – раннее барокко с элементами ренессанса и рококо. Сохранились фрагменты лепнины XVII века, роспись, резной алтарь.
Примечательно, что алтарь оборудован подъемником, который позволяет в особых случаях менять иконы с ликами святых. Сейчас – образ Божьей Матери.
Еще один свидетель истории – орган работы Флориана Остромецкого. Инструменту уже 100 лет, но он по-прежнему в рабочем состоянии. Кстати, при реставрации в 2015-м мастера обнаружили между органом и фрамугой тайник. А в нем – 35 папок, в которых акты, приходские книги, карта с описаниями земель костела 1818 года и несколько акварелей с изображением храма.
Несмотря на войны, пронесшиеся в разные периоды по территории Беларуси, храм практически не закрывал двери. И этим тоже уникален. В конце 1953-го сюда приехал отец Владислав Чернявский, известный тем, что перевел Библию на белорусский язык.
Край древних храмов и живописных пейзажей. Регион, в котором помнят и чтут историю: все это Воложинский район. И ради этого сюда стоит приехать.
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Агроусадьба, древний костел и тропа контрабандистов: пять причин поехать в Воложинский район Беларуси
Гид по Воложинскому району на западе Минской области в Беларуси.
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