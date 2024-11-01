Открыта регистрация на Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2024

Источник материала: ProBusiness





3 декабря в Минске пройдет ключевое событие для всех, кто интересуется развитием интернета — ежегодный форум Belarus IGF. Это часть глобального Internet Governance Forum, который проходит под эгидой ООН по всему миру. Регистрация открыта для всех желающих на сайте igf.by , участие в событии бесплатное.

Belarus IGF-2024 пройдет в Минске уже в шестой раз. Традиционно форум является одним из крупнейших национальных IGF региона и собирает сотни представителей бизнеса, технологических компаний, государственных органов, некоммерческих организаций и всех, кто хочет внести свой вклад в развитие интернета. Это единственная площадка в формате открытого диалога между всеми заинтересованными сторонами.

«Мы гордимся тем, что с самого первого Belarus IGF удерживаем высокую планку и статус главного события года интернет-отрасли, — комментирует организатор Форума, генеральный директор компании hoster.by Сергей Повалишев. — Это уникальная площадка, где могут быть услышаны все мнения и предложения: от студента до министра, от юриста до сетевого инженера, от главы IT-компании до блогера. У всех желающих обязательно будет возможность задать вопросы ведущим экспертам интернет-отрасли, главам профильных министерств, представителям международных организаций. Я призываю всех принять участие в Форуме и убедиться, что управление интернетом — это открытый и крайне интересный процесс, где важно мнение каждого».

В повестке дня — мировые и национальные IT-тренды, кибербезопасность, все аспекты правового регулирования в интернет-сфере, цифровая грамотность, новые медиа и другие темы, предложенные в период открытого сбора тем. За несколько месяцев организаторы получили несколько десятков предложений, из которых Программный совет IGF сформировал финальную программу.

Основные секции Форума

1. IT-тренды и стратегия цифрового развития.

Искусственный интеллект, Big Data, интернет вещей: от новых возможностей до угроз и правового регулирования

2. Кибербезопасность и персональные данные: цифры, прогнозы, лучшие практики.

Все о том, как правильно защитить себя, свои данные и бизнес. Опыт Беларуси и других стран.

3. Интернет для всех: защита детей и инклюзивность.

Доступный интернет, безопасное поведение, dark patterns, цифровая зависимость.

4. Новая реальность — новые медиа: как интернет меняет правила игры.

Трансформация медиаресурсов и много кейсов от первого лица.

«Как технический администратор национальной доменной зоны и партнер Belarus IGF, мы в beCloud видим своей главной задачей обеспечение стабильного и безопасного функционирования белорусского интернет-пространства, — отмечает Олег Седельник, генеральный директор beCloud. — Угрозы и вызовы в сфере кибербезопасности растут с каждым годом, и лишь тесное взаимодействие всех участников — от государственных структур до бизнеса и общественных организаций — позволяет нам выстраивать эффективную защиту. Только вместе мы сможем создать устойчивую и безопасную интернет-среду, которая будет способствовать развитию цифровой экономики и отвечать интересам каждого пользователя в Беларуси».

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