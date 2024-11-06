|
Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси нужно провести так, чтобы комар носа не подточил
06.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Организацию президентской кампании в Беларуси обсудили на совещании у Александра Лукашенко.
7 ноября стартует сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Президент отметил, что Беларусь подходит к выборам с положительным настроением в обществе и неплохими экономическими показателями. Однако подчеркнул, что провокации со стороны оппонентов власти не исключены.
Также президент призвал уделить особое внимание условиям на избирательных участках и в день голосования организовать на них праздничную атмосферу. Выборы президента Беларуси назначены на 26 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организацию президентской кампании в Беларуси обсудили на совещании у главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)