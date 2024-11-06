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Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси нужно провести так, чтобы комар носа не подточил

06.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси нужно провести так, чтобы комар носа не подточил
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Организацию президентской кампании в Беларуси обсудили на совещании у Александра Лукашенко.

«Задача наша – провести ее на высоком уровне. Организационном прежде всего. Так, чтобы комар носа не подточил. Но при этом помнить: мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию для своего народа и интересы наших людей должны быть поставлены во главу угла. А не так, как кто-то хочет там за границей», – отметил глава государства.

7 ноября стартует сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Президент отметил, что Беларусь подходит к выборам с положительным настроением в обществе и неплохими экономическими показателями. Однако подчеркнул, что провокации со стороны оппонентов власти не исключены.

«Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше – ну и хорошо. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это. Но должны понимать, что просто так говорить в СМИ время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия», – заявил Лукашенко.

Также президент призвал уделить особое внимание условиям на избирательных участках и в день голосования организовать на них праздничную атмосферу. Выборы президента Беларуси назначены на 26 января.



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Организацию президентской кампании в Беларуси обсудили на совещании у главы государства.
 
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