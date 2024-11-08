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Неделя бизнеса-2023: не пропустите выступление от Клуба Про бизнес
08.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 20 по 23 ноября в Минске в рамках Всебелорусской недели предпринимательства пройдет крупнейший бизнес-форум Беларуси —
В рамках ежегодной «Всебелорусской недели предпринимательства», с 20 по 23 ноября пройдет «Неделя бизнеса — 2024»
Вас ждет 4 дня насыщенной и интересной программы:
Члены жюри выберут победителей в 5 номинациях и вручат денежные призы в размере 20 000 BYN каждому! В холле Форума пройдут презентации ведущих бизнес-клубов страны.
Более 30% активностей будет организовано в формате воркшопов и мастер-классов. Вы не только получите информацию, а тут же примените ее в своем бизнесе!
Ключевые темы форума— продвижение, продажи и масштабирование. На секциях будут рассмотрены такие темы, как «Новые подходы в продвижении через социальные сети», «Как использовать искусственный интеллект и ChatGPT для привлечения клиентов», «Продажи через смыслы и ценности клиентов», «Как личный бренд руководителя влияет на продажи» и т.д.
Анализом бизнес-сообществ Беларуси, а также инструментами работы с аудиторией клубов — которые вы можете использовать сами, для своих клиентов и сотрудников, поделится Дмитрий Альфер, соучредитель probusiness.io и
За 4 дня форума выступят более 20 спикеров.
Участники и гости форума: собственники малого и среднего бизнеса, топ-менеджмент и представители бизнес-консалтинга, индивидуальные предприниматели и самозанятые, команды стартапов, студенты и инвесторы. Форум поддерживают Министерство экономики, Министерство образования, Министерство юстиции, Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и другие профильные организации. Генеральным партнером выступает ОАО «Белагропромбанк».
⇒ Ищите билеты и подробную информация на
⇒ Для всех читателей «Про бизнес» и аудитории Клуба Про бизнес мы дарим промокод BUSINESSCLUB, со скидкой 20% на приобретение билетов.
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С 20 по 23 ноября в Минске в рамках Всебелорусской недели предпринимательства пройдет крупнейший бизнес-форум Беларуси - «Неделя бизнеса-2024». На форуме будут...
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