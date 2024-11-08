Неделя бизнеса-2023: не пропустите выступление от Клуба Про бизнес

Источник материала: ProBusiness





С 20 по 23 ноября в Минске в рамках Всебелорусской недели предпринимательства пройдет крупнейший бизнес-форум Беларуси — «Неделя бизнеса-2024» . На форуме будут обсуждаться ключевые тенденции, вызовы и возможности, стоящие перед бизнесом в Беларуси и на международной арене. В субботу 23 ноября



Организатор «Недели бизнеса-2024» — Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов, генеральный партнер — «Белагропромбанк».

В рамках ежегодной «Всебелорусской недели предпринимательства», с 20 по 23 ноября пройдет «Неделя бизнеса — 2024»

Вас ждет 4 дня насыщенной и интересной программы:

В среду 20 ноября состоятся практические воркшопы в рамках темы «Искусственный интеллект в бизнесе»

В четверг 21 ноября на площадке Центра притяжения «Igrow» состоится конференция «Женский бизнес»

В пятницу 22 ноября пройдет «VIP-нетворкинг» — неформальное общение VIP-участников в закрытом формате

В субботу 23 ноября состоятся выступления и воркшопы экспертов на тему «Тренды бизнеса 2025», пройдут питчи 20 лучших стартап-команд, финалистов Республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон».

Члены жюри выберут победителей в 5 номинациях и вручат денежные призы в размере 20 000 BYN каждому! В холле Форума пройдут презентации ведущих бизнес-клубов страны.

Более 30% активностей будет организовано в формате воркшопов и мастер-классов. Вы не только получите информацию, а тут же примените ее в своем бизнесе!

Ключевые темы форума— продвижение, продажи и масштабирование. На секциях будут рассмотрены такие темы, как «Новые подходы в продвижении через социальные сети», «Как использовать искусственный интеллект и ChatGPT для привлечения клиентов», «Продажи через смыслы и ценности клиентов», «Как личный бренд руководителя влияет на продажи» и т.д.

Анализом бизнес-сообществ Беларуси, а также инструментами работы с аудиторией клубов — которые вы можете использовать сами, для своих клиентов и сотрудников, поделится Дмитрий Альфер, соучредитель probusiness.io и Клуба Про бизнес .

За 4 дня форума выступят более 20 спикеров.

Участники и гости форума: собственники малого и среднего бизнеса, топ-менеджмент и представители бизнес-консалтинга, индивидуальные предприниматели и самозанятые, команды стартапов, студенты и инвесторы. Форум поддерживают Министерство экономики, Министерство образования, Министерство юстиции, Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и другие профильные организации. Генеральным партнером выступает ОАО «Белагропромбанк».

⇒ Ищите билеты и подробную информация на businessweek.by

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