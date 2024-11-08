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Что будет с бизнес-сообществами Беларуси? Аналитика от Клуба Про бизнес – на Неделе бизнеса-2024!

08.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Бизнес-сообщества развиваются в Беларуси все более активно. Клубы различных направлений и форматов становятся площадками для нетворкинга, обмена знаниями и актуальным опытом развития себя, компании.

В рамках форума «Неделя бизнеса-2024», который пройдет с 20 по 23 ноября, одной из важных тем станет обсуждение работы сообществ. Анализом рынка бизнес-клубов Беларуси, а также инструментами работы с аудиторией, полезными каждому руководителю, поделится Дмитрий Альфер, соучредитель probusiness.io и Клуба Про бизнес.

Крупнейший форум «Неделя бизнеса — 2024» состоится в отеле Mariott с 20 по 23 ноября, в рамках ежегодной «Всебелорусской недели предпринимательства». Организатор — Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов, генеральный партнер — «Белагропромбанк».

Вас ждет 4 дня насыщенной и интересной программы:

  • В среду 20 ноября состоятся практические воркшопы в рамках темы «Искусственный интеллект в бизнесе»
  • В четверг 21 ноября на площадке Центра притяжения «Igrow» состоится конференция «Женский бизнес»
  • В пятницу 22 ноября пройдет «VIP-нетворкинг» — неформальное общение VIP-участников в закрытом формате
  • Cуббота 23 ноября объявлена Community Day! Состоятся выступления и воркшопы экспертов на тему «Тренды бизнеса 2025», пройдут питчи 20 лучших стартап-команд, финалистов Республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон».В холле Форума пройдут презентации ведущих бизнес-клубов страны.

    На сцене форума анализом бизнес-сообществ Беларуси, а также инструментами работы с аудиторией клубов — которые вы можете использовать для своих клиентов и сотрудников, поделится Дмитрий Альфер, соучредитель probusiness.io и Клуба Про бизнес.


За 4 дня форума выступят более 20 спикеров.

Участники и гости: собственники малого и среднего бизнеса, топ-менеджмент и представители бизнес-консалтинга, индивидуальные предприниматели и самозанятые, команды стартапов, студенты и инвесторы. Форум поддерживают Министерство экономики, Министерство образования, Министерство юстиции, Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и другие профильные организации.

⇒ Ищите билеты и подробную информация на businessweek.by

⇒ Для всех читателей «Про бизнес» и аудитории Клуба Про бизнес мы дарим промокод BUSINESSCLUB, со скидкой 20% на приобретение билетов.

«Неделя бизнеса» уже проходила в Беларуси в 2022 году, в событии приняли участие более чем 500 человек. В этом году, ожидается более 700 гостей и участников, насыщенная программа, в которой каждый обязательно найдет для себя что-то ценное.

 
 
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Бизнес-сообщества развиваются в Беларуси все более активно. Клубы различных направлений и форматов становятся площадками для нетворкинга, обмена знаниями и...
 
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