Что будет с бизнес-сообществами Беларуси? Аналитика от Клуба Про бизнес – на Неделе бизнеса-2024!

Источник материала: ProBusiness





Бизнес-сообщества развиваются в Беларуси все более активно. Клубы различных направлений и форматов становятся площадками для нетворкинга, обмена знаниями и актуальным опытом развития себя, компании.

В рамках форума «Неделя бизнеса-2024» , который пройдет с 20 по 23 ноября, одной из важных тем станет обсуждение работы сообществ. Анализом рынка бизнес-клубов Беларуси, а также инструментами работы с аудиторией, полезными каждому руководителю, поделится Дмитрий Альфер, соучредитель probusiness.io и Клуба Про бизнес .

Крупнейший форум «Неделя бизнеса — 2024» состоится в отеле Mariott с 20 по 23 ноября, в рамках ежегодной «Всебелорусской недели предпринимательства». Организатор — Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов, генеральный партнер — «Белагропромбанк».

Вас ждет 4 дня насыщенной и интересной программы:

В среду 20 ноября состоятся практические воркшопы в рамках темы «Искусственный интеллект в бизнесе»

В четверг 21 ноября на площадке Центра притяжения «Igrow» состоится конференция «Женский бизнес»

В пятницу 22 ноября пройдет «VIP-нетворкинг» — неформальное общение VIP-участников в закрытом формате

Cуббота 23 ноября объявлена Community Day! Состоятся выступления и воркшопы экспертов на тему «Тренды бизнеса 2025», пройдут питчи 20 лучших стартап-команд, финалистов Республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон».В холле Форума пройдут презентации ведущих бизнес-клубов страны.



На сцене форума анализом бизнес-сообществ Беларуси, а также инструментами работы с аудиторией клубов — которые вы можете использовать для своих клиентов и сотрудников, поделится Дмитрий Альфер, соучредитель probusiness.io и Клуба Про бизнес.





За 4 дня форума выступят более 20 спикеров.

Участники и гости: собственники малого и среднего бизнеса, топ-менеджмент и представители бизнес-консалтинга, индивидуальные предприниматели и самозанятые, команды стартапов, студенты и инвесторы. Форум поддерживают Министерство экономики, Министерство образования, Министерство юстиции, Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и другие профильные организации.

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