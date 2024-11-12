«Рынок такси пошатнул не реестр, а уход автомобильных брендов». Мнение предпринимателя о новых правилах перевозок пассажиров

Источник материала: ProBusiness



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Скорее всего, многие заметили, как буквально за один день цены на обычную поездку на такси выросли в полтора, два, а то и в три раза. Что же такого произошло на белорусском рынке такси, что «эконом» стал стоить дороже поездки в другой город? Дело в том, что 1 ноября вступил в силу указ президента, который регламентирует деятельность перевозчиков. В итоге в сервисах таксив резко сократилось количество машин. Но, как оказалось, это не единственная проблема. «Про бизнес» узнал подробности.

Что произошло?

С 1 ноября в Беларуси вступил в силу Указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» . Теперь водители должны попасть в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Это значит, что водители сервисов такси теперь не могут работать без регистрации в этом реестре. В Минтрансе полагают, что реестр поможет «ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров». До 31 октября можно было подать заявку на внесение в реестр без пошлины, теперь же это платная услуга. Но причиной роста тарифов не в этом.

«Раньше подача была до километра, а сейчас — до 10 км — и все это оплачивает клиент»

Владимир Иванов, партнер «Яндекс.Go», рассказал «Про бизнес», с чем столкнулась индустрия:

— 1 ноября 2024 года появился реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Это означает, что теперь изменилась регуляция рынка такси на уровне закона. Транспортная инспекция начала коммуникацию с такими структурами как реестр — появилась новая государственная единица. Если раньше человек, который незаконно оказывают услугу (мы называем таких «чернофлажники»), занимался перевозкой, то ему нужно было несколько раз попасться, чтобы к нему применили санкции. А такого практически не случалось. Теперь у транспортников появились полномочия наказывать водителей, которых нет в реестре, и отправлять машину на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.



Владимир Иванов

Партнер «Яндекс.Go»

В реестр входит автомобиль и сам водитель. Также реестр подразумевает наличие оклейки, «шашечек», тксометра, прохождение водителем специального обучения, а также его трудоустройство не по договору подряда, а в штат. Большое количество водителей отпало, машины простаивают, а цены, соответственно, растут, ведь многие работали по совместительству. Раньше люди могли просто подрабатывать и зарабатывать по договору подряда. Сейчас так делать стало достаточно сложно, т.к. не каждый работодатель приветствует, чтобы его сотрудник работал где-то еще. Выходит, что спрос остался прежним, а водителей — меньше. Яндекс ведь рассчитывает цену по количеству автомобилей на линии. Раньше подача была до километра, а сейчас она достигает 10 км — и все это оплачивает клиент.





Были ли готовы перевозчики? Добросовестные были, недобросовестные — нет. Всех предупреждали об этом, но не все услышали. Многие перевозчики ожидали переноса и думали: «Авось пронесет». Курсы повышения квалификации, например, перенесли на весну, ведь очередь огромная — к этому не все были готовы, т.к. процедура сложная.

Но попасть в реестр сейчас реально. До 1 ноября это было бесплатно, сейчас внесение водителя в реестр стоит 40 рублей, автомобиля — 80 рублей. Но технически процесс не налажен. Мы, например, один парк пытаемся завести больше недели, т.к. сейчас все делается в ручном режиме и система не справляется. На мой взгляд, скоро этот процесс автоматизируют и все станет быстрее.

В целом, до 2018 года и прихода агрегаторов рынок регулировался лучше. Именно агрегаторы способствовали появлению этих «черных парков». Регулировать этот рынок было сложно. Те, кто работал легально, были «за» такую систему, потому что добросовестные перевозчики не могли конкурировать с «черными». Для тех, кто работает законно, это положительное изменение.





Основная проблема, которая еще ждет рынок такси, — это уход таких брендов, как «Volkswagen», «Renault», «KIA» и др. Автомобили будут уходить, брать особо нечего, потому что китайские авто ломаются очень быстро… Выходит, что такой бизнес становится нерентабельным. С «электричками», например, не получается работать — электрокары не подходят для нашего рынка. Поэтому рынок такси пошатнул не реестр, а уход автомобильных брендов. Непонятно, на что будет переходить сегмент «эконом» через пару лет, если не появится какая-то альтернатива.

Плюсом реестра будет то, что водители перестанут «прыгать», т.к. трудовые отношения разорвать будет сложнее. Такси такая сфера деятельности — как перевалочный пункт. Многие приходили сюда подрабатывать, пока не найдут другую работу. Сейчас так не получится. В любом случае, нужно отработать хотя бы квартал, чтобы понять, упростило это работу или нет.

Можно лишь сделать вывод, что в краткосрочной перспективе для пассажиров цены останутся на высоком уровне, а водителям станет сложнее работать, т.к. порог входа для них становится выше. При этом для бизнеса, который работал «в белую» введение реестра стало положительным шагом.