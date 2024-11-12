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Лукашенко в Баку пообщался с президентом ОАЭ. Глава восточной страны пригласил белорусского лидера на ужин
12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в неформальной обстановке пообщался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Глава восточной страны лично пригласил белорусского лидера на ужин, сообщает «МИР 24».
Состоялся обстоятельный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко. За столом и другие высокие гости – наследный принц Иордании, премьер-министр Албании и представительная делегация Объединенных Арабских Эмиратов.
Президент
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Лукашенко в Баку пообщался с президентом ОАЭ. Глава восточной страны пригласил белорусского лидера на ужин
Состоялся обстоятельный разговор. За столом находились и другие высокие гости – наследный принц Иордании, премьер-министр Албании и представительная делегация...
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