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Лукашенко в Баку пообщался с президентом ОАЭ. Глава восточной страны пригласил белорусского лидера на ужин

12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко в Баку пообщался с президентом ОАЭ. Глава восточной страны пригласил белорусского лидера на ужин
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко в неформальной обстановке пообщался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Глава восточной страны лично пригласил белорусского лидера на ужин, сообщает «МИР 24».

Состоялся обстоятельный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко. За столом и другие высокие гости – наследный принц Иордании, премьер-министр Албании и представительная делегация Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Александр Лукашенко находится в Баку с рабочим визитом. Там он принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата.



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Состоялся обстоятельный разговор. За столом находились и другие высокие гости – наследный принц Иордании, премьер-министр Албании и представительная делегация...
 
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