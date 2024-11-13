Праздничная атмосфера и квест: как проходит сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты . Уже 7 декабря Центризбирком начнет их регистрацию. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать не менее 100 тысяч голосов, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У столичного кинотеатра сотни молодых избирателей. Изучают информацию от инициативных групп сразу четырех выдвиженцев. Погода морозная – согреваются танцами.

«Праздничная атмосфера, подъем такой эмоциональный. Потому что мы проявляем свою гражданскую позицию, мы голосуем за свое будущее», – рассказала член инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата в президенты Беларуси Татьяна Борщевская.

Члены инициативных групп работе коллег не мешают. Ведь главное – не отобрать голоса у конкурентов, а привлечь внимание к потенциальному кандидату. Подпись избиратель может поставить за нескольких выдвиженцев сразу. При себе ему нужно иметь только паспорт.

«Борьба должна быть, и знаете, наверное, для меня самое главное – то, что любой человек может отдать свой голос за того, за кого он считает нужным. Каждый из нас должен изучить каждого кандидата, каждого желающего баллотироваться», – рассказал избиратель Лилиана Стрельская.

А для желающих проверить свои знания – квест на тему выборов. Что такое избирательное право, сколько длится электоральный цикл, и другие вопросы. Это не только способ повторить азы законодательства, но и повод задуматься о будущем страны. Ведь у каждого избирателя на этот счет свой ответ.

«От народа зависит большая часть деятельности и вообще всего, что происходит. Основа нашего государства – это народ. Так что все зависит от нас самих, от нашего будущего, от того, как мы будем себя вести, и что будем делать», – рассказала избиратель Софья Буневич.

«Мне кажется, будущее за молодежью в первую очередь, поэтому в первую очередь будет процветать молодежь. Молодежь сейчас очень продвинутая, поэтому за счет нее будут двигаться и остальные аспекты нашей жизни», – рассказала избиратель Елизавета Розанова.

Сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты в стране закончат 6 декабря. А до тех пор агитация за любого избирателя в стране запрещена. Заняться этим кандидаты смогут с начала следующего года.