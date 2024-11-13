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Праздничная атмосфера и квест: как проходит сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси?
13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается сбор подписей за потенциальных
У столичного кинотеатра сотни молодых избирателей. Изучают информацию от инициативных групп сразу четырех выдвиженцев. Погода морозная – согреваются танцами.
Члены инициативных групп работе коллег не мешают. Ведь главное – не отобрать голоса у конкурентов, а привлечь внимание к потенциальному кандидату. Подпись избиратель может поставить за нескольких выдвиженцев сразу. При себе ему нужно иметь только паспорт.
А для желающих проверить свои знания – квест на тему выборов. Что такое избирательное право, сколько длится электоральный цикл, и другие вопросы. Это не только способ повторить азы законодательства, но и повод задуматься о будущем страны. Ведь у каждого избирателя на этот счет свой ответ.
«Мне кажется, будущее за молодежью в первую очередь, поэтому в первую очередь будет процветать молодежь. Молодежь сейчас очень продвинутая, поэтому за счет нее будут двигаться и остальные аспекты нашей жизни», – рассказала избиратель Елизавета Розанова.
Сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты в стране закончат 6 декабря. А до тех пор агитация за любого избирателя в стране запрещена. Заняться этим кандидаты смогут с начала следующего года.
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Праздничная атмосфера и квест: как проходит сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси?
Сбор завершится 6 декабря. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать не менее 100 тысяч голосов.
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