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Погода в СНГ: мощный снегопад ожидается в Астане, ветер и осадки в Беларуси
14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно,
Казахстан
В Астане морозные минус шесть. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня на столицу обрушится снегопад. В целом по Казахстану ожидают сильный ветер с дождем и снегом. На севере и северо-востоке страны метель. В южных, восточных и центральных регионах республики гололедица и туман.
На очистку республиканских дорог от гололедицы и снега только с начала сезона использовали более 70 тонн химических реагентов, две тысячи тонн соли и три тысячи кубометров песка. Сотрудники дорожных служб напоминают, что обгонять или встраиваться в колонну снегоуборочной техники нельзя. Во время работ она движется по всей ширине дороги, и резкие маневры могут спровоцировать ДТП. Также можно повредить лакокрасочное покрытие собственного авто струей песка, снега и ледяными фрагментами.
Кыргызстан
Середина ноября в Кыргызстане выдалась холодной. В четверг в столице плюс три. Днем без осадков. Ночью синоптики обещают снег с дождем. Почти такая же погода и в Чуйской области. Там в природном парке Чон-Кемин сотрудники Минприроды постоянно заботятся о диких животных. Сейчас они раскладывают соль. В холодное время года минеральная добавка особенно необходима для травоядных. Без этого источника минералов они теряют силы и аппетит, говорят специалисты.
Беларусь
Понижение температуры влияет на уровень воды в реках. Так, на Западной Двине он увеличился на 16 сантиметров, что так благоприятно для судоходства. На некоторых участках оно было затруднено. Теперь баржи и земснаряды легко их проходят. И такая тенденция, по мнению специалистов, сохранится до конца ноября.
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