Погода в СНГ: мощный снегопад ожидается в Астане, ветер и осадки в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и температура около нуля будет в четверг в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане морозные минус шесть. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня на столицу обрушится снегопад. В целом по Казахстану ожидают сильный ветер с дождем и снегом. На севере и северо-востоке страны метель. В южных, восточных и центральных регионах республики гололедица и туман.

На очистку республиканских дорог от гололедицы и снега только с начала сезона использовали более 70 тонн химических реагентов, две тысячи тонн соли и три тысячи кубометров песка. Сотрудники дорожных служб напоминают, что обгонять или встраиваться в колонну снегоуборочной техники нельзя. Во время работ она движется по всей ширине дороги, и резкие маневры могут спровоцировать ДТП. Также можно повредить лакокрасочное покрытие собственного авто струей песка, снега и ледяными фрагментами.

Кыргызстан

Середина ноября в Кыргызстане выдалась холодной. В четверг в столице плюс три. Днем без осадков. Ночью синоптики обещают снег с дождем. Почти такая же погода и в Чуйской области. Там в природном парке Чон-Кемин сотрудники Минприроды постоянно заботятся о диких животных. Сейчас они раскладывают соль. В холодное время года минеральная добавка особенно необходима для травоядных. Без этого источника минералов они теряют силы и аппетит, говорят специалисты.

Беларусь



В Беларуси сегодня холодно. Температура воздуха понизится до минус одного. Во многих районах синоптики прогнозируют ветер и мокрый снег.

Понижение температуры влияет на уровень воды в реках. Так, на Западной Двине он увеличился на 16 сантиметров, что так благоприятно для судоходства. На некоторых участках оно было затруднено. Теперь баржи и земснаряды легко их проходят. И такая тенденция, по мнению специалистов, сохранится до конца ноября.