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Может ли робот контролировать водителя и обучать экономить?
14.11.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня во многих компаниях осознают необходимость обучения водителей более экономным практикам вождения. Для этих целей обычно нанимают специальных инструкторов, которые проводят для опытных водителей соответствующие курсы. Однако, как показывает практика, привычки сотрудников часто оказываются сильнее. Выходит, обучение проходит впустую и только тратит ресурсы компании? На самом деле нет. Есть реальная возможность внедрить экономные практики вождения в компании, благодаря платформе
«Так сложилось»: почему водители возвращаются к прежним привычкам
Даже после прохождения интенсивных курсов, как только инструктор закончил обучение и вышел из кабины, многие водители возвращаются к прежнему стилю езды, характеризующемуся высоким расходом топлива. Почему так происходит?
Эксперты отмечают несколько причин этой проблемы:
Как решить проблему?
Бизнесу нужен инструмент, который позволит оценивать реальную эффективность изменения стиля вождения. Это не только позволит компании получать объективные данные о результатах, но и контролировать и мотивировать водителей. И такой инструмент существует — это
По сути Optidriving — это персональный помощник, который подсказывает водителю, как сэкономить на топливе и сделать вождение более эффективным. Он устанавливается в каждом автомобиле и осуществляет контроль 24/7.
Принцип работы Optidriving:
Optidriving обеспечивает непрерывность обучения, контроль и совершенствование навыков. Лучшие инструкторы в отрасли признали точность оценок инструмента и рекомендации для водителя.
Даже на расстоянии система точно определяет:
Как только инструктор завершает обучение водителя и покидает кабину, с водителем остается
В результате водитель ощущает Optidriving как «виртуального» инструктора в кабине, который «подталкивает» его к правильным обдуманным поступкам и оберегает от опасных и неэффективных действий на дороге. А инструктор видит: его работа не пропала даром — водитель сохраняет навыки экономичности и продолжает ездить эффективно так же, как при присутствии инструктора.
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Сегодня во многих компаниях осознают необходимость обучения водителей более экономным практикам вождения. Для этих целей обычно нанимают специальных...
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