Может ли робот контролировать водителя и обучать экономить?

Источник материала: ProBusiness

Сегодня во многих компаниях осознают необходимость обучения водителей более экономным практикам вождения. Для этих целей обычно нанимают специальных инструкторов, которые проводят для опытных водителей соответствующие курсы. Однако, как показывает практика, привычки сотрудников часто оказываются сильнее. Выходит, обучение проходит впустую и только тратит ресурсы компании? На самом деле нет. Есть реальная возможность внедрить экономные практики вождения в компании, благодаря платформе Optidriving . О том, как это происходит — в нашем материале.

«Так сложилось»: почему водители возвращаются к прежним привычкам

Даже после прохождения интенсивных курсов, как только инструктор закончил обучение и вышел из кабины, многие водители возвращаются к прежнему стилю езды, характеризующемуся высоким расходом топлива. Почему так происходит?

Эксперты отмечают несколько причин этой проблемы:





Необходимость постоянной концентрации. Экономичное вождение требует постоянного внимания и соблюдения определенных правил, что может быть сложно в условиях современного трафика;

Экономичное вождение требует постоянного внимания и соблюдения определенных правил, что может быть сложно в условиях современного трафика; Отсутствие моментальных результатов. Если водители не видят немедленных плодов своей работы «по-новому», это может демотивировать их;

Если водители не видят немедленных плодов своей работы «по-новому», это может демотивировать их; Сложность изменения привычек. Привычки, выработанные годами, трудно изменить за короткий промежуток времени.

Привычки, выработанные годами, трудно изменить за короткий промежуток времени. Непрерывный контроль. Когда прекращается контроль со стороны инструктора, большинство сотрудников возвращаются к прежним стилям вождения.

Как решить проблему?

Бизнесу нужен инструмент, который позволит оценивать реальную эффективность изменения стиля вождения. Это не только позволит компании получать объективные данные о результатах, но и контролировать и мотивировать водителей. И такой инструмент существует — это Optidriving .

По сути Optidriving — это персональный помощник, который подсказывает водителю, как сэкономить на топливе и сделать вождение более эффективным. Он устанавливается в каждом автомобиле и осуществляет контроль 24/7.

Принцип работы Optidriving:





Сбор данных. Устройство собирает от 3 до 7 миллионов точек в день для анализа манеры и качества езды водителей;

Устройство собирает от 3 до 7 миллионов точек в день для анализа манеры и качества езды водителей; Математические алгоритмы. С помощью алгоритмов Big Data выделяются не только резкие движения тормозом/газом, но и все малые экономически значимые движения педалями;

С помощью алгоритмов Big Data выделяются не только резкие движения тормозом/газом, но и все малые экономически значимые движения педалями; Анализ расхода энергии. Определяется весь расход энергии (топлива) за рейс и детально раскладывается по причинам — действиям водителя;

Определяется весь расход энергии (топлива) за рейс и детально раскладывается по причинам — действиям водителя; Корректировка факторов. Учитываются дополнительные факторы, осуществляется корректировка по уровню сложности маршрута и скорости движения.

Optidriving обеспечивает непрерывность обучения, контроль и совершенствование навыков. Лучшие инструкторы в отрасли признали точность оценок инструмента и рекомендации для водителя.

Даже на расстоянии система точно определяет:

Кто находится за рулем автомобиля;

Какова динамика его обучения инструктором;

Каких результатов эффективности удалось добиться.

Как только инструктор завершает обучение водителя и покидает кабину, с водителем остается система Optidriving . Она продолжает контролировать его (200 раз в секунду), дает оценки и советы, совершенствует и поддерживает достигнутый уровень навыков.

В результате водитель ощущает Optidriving как «виртуального» инструктора в кабине, который «подталкивает» его к правильным обдуманным поступкам и оберегает от опасных и неэффективных действий на дороге. А инструктор видит: его работа не пропала даром — водитель сохраняет навыки экономичности и продолжает ездить эффективно так же, как при присутствии инструктора.