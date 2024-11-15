|
«Марафон единства»: звезды белорусской эстрады устроили концерт для рабочих Бобруйска
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский
Сегодня на завод, где делают железобетонные плиты, пришли звезды белорусской эстрады. Концерт для рабочих устроили прямо на рабочих местах.
С начала года бобруйские предприятия пополнили бюджет почти на полтора миллиарда белорусских рублей, это около 44 миллиардов российских. В рамках марафона проводятся экскурсии для блогеров, журналистов и коллег с других заводов. Во время таких встреч обсуждают совместные планы. Будущий год в Беларуси – старт новой пятилетки.
Бобруйск уже пятый город на карте республиканского марафона. В субботу участников фестиваля ждут документальные выставки о 30-летии суверенитета страны, а также патриотический квест и концерты, в том числе президентского оркестра республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйск – уже пятый город на карте республиканского марафона. В субботу участников фестиваля ждут документальные выставки о 30-летии суверенитета страны, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)