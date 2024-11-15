ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Марафон единства»: звезды белорусской эстрады устроили концерт для рабочих Бобруйска

15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Марафон единства»: звезды белорусской эстрады устроили концерт для рабочих Бобруйска
 Фото: Белорусское телеграфное агентство БелТА

Белорусский «Марафон единства» пришел в Могилевскую область. Бобруйск в эти дни принимает гостей со всей республики. Там сейчас промышленные туристы и знаменитости, сообщает «МИР 24».

Сегодня на завод, где делают железобетонные плиты, пришли звезды белорусской эстрады. Концерт для рабочих устроили прямо на рабочих местах.

«Вот представляете, вы стоите у станка, целый день, и тут рас такой подарок! Песни, улыбки, общение. Это, конечно, подзаряжает на дальнейшую работу», – рассказала заслуженная артистка Беларуси Наталья Томело.

«Это хорошая акция, надо как-то людей сближать, чтобы все были вместе. Подобные форматы, чтобы разбавить рабочую обстановку, это хорошая идея», – отметил слесарь Антон Цыбульский.

С начала года бобруйские предприятия пополнили бюджет почти на полтора миллиарда белорусских рублей, это около 44 миллиардов российских. В рамках марафона проводятся экскурсии для блогеров, журналистов и коллег с других заводов. Во время таких встреч обсуждают совместные планы. Будущий год в Беларуси – старт новой пятилетки.

Бобруйск уже пятый город на карте республиканского марафона. В субботу участников фестиваля ждут документальные выставки о 30-летии суверенитета страны, а также патриотический квест и концерты, в том числе президентского оркестра республики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйск – уже пятый город на карте республиканского марафона. В субботу участников фестиваля ждут документальные выставки о 30-летии суверенитета страны, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я пишу нейросеть для робота»: чему и как учат в технических классах белорусских школ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2024
Mir24.TV Belarus
15.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика