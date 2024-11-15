«Марафон единства»: звезды белорусской эстрады устроили концерт для рабочих Бобруйска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский «Марафон единства» пришел в Могилевскую область. Бобруйск в эти дни принимает гостей со всей республики. Там сейчас промышленные туристы и знаменитости, сообщает «МИР 24».

Сегодня на завод, где делают железобетонные плиты, пришли звезды белорусской эстрады. Концерт для рабочих устроили прямо на рабочих местах.

«Вот представляете, вы стоите у станка, целый день, и тут рас такой подарок! Песни, улыбки, общение. Это, конечно, подзаряжает на дальнейшую работу», – рассказала заслуженная артистка Беларуси Наталья Томело.

«Это хорошая акция, надо как-то людей сближать, чтобы все были вместе. Подобные форматы, чтобы разбавить рабочую обстановку, это хорошая идея», – отметил слесарь Антон Цыбульский.

С начала года бобруйские предприятия пополнили бюджет почти на полтора миллиарда белорусских рублей, это около 44 миллиардов российских. В рамках марафона проводятся экскурсии для блогеров, журналистов и коллег с других заводов. Во время таких встреч обсуждают совместные планы. Будущий год в Беларуси – старт новой пятилетки.

Бобруйск уже пятый город на карте республиканского марафона. В субботу участников фестиваля ждут документальные выставки о 30-летии суверенитета страны, а также патриотический квест и концерты, в том числе президентского оркестра республики.