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Научную составляющую в сфере безопасности стран ОДКБ обсудили в Минске
20.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Беларуси стартовала международная военно-научная конференция «Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств-членов
На полях конференции в Минске собрались руководители военных ведомств Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Каждая страна вкладывается в развитие научного потенциала. Эксперты уверены: такие разработки помогут бороться с вызовами, которые сегодня стоят перед ОДКБ. А многие из них приносят пользу в мирной жизни. Часть из них представили на конференции.
Такая международная военно-научная конференция проходит в Минске ежегодно.
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В Беларуси стартовала международная военно-научная конференция «Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств – членов...
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