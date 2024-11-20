Научную составляющую в сфере безопасности стран ОДКБ обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала международная военно-научная конференция «Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств-членов ОДКБ ». Эксперты ОДКБ обсудили вопросы обеспечения безопасности стран альянса, технического оснащения и тылового обеспечения. Акцент делали на научную сторону вопроса.

На полях конференции в Минске собрались руководители военных ведомств Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Каждая страна вкладывается в развитие научного потенциала. Эксперты уверены: такие разработки помогут бороться с вызовами, которые сегодня стоят перед ОДКБ. А многие из них приносят пользу в мирной жизни. Часть из них представили на конференции.

«Если у нас развиваются цифровые средства связи, то они развиваются совместно с нашими операторами связи, то есть мы взаимодействуем непосредственно с ними, обмениваемся информацией, мы говорим, что нужно им, они понимают, что нужно делать им и в наших интересах или совместно делать. Те же разведывательные беспилотные летательные аппараты используются для мониторинга лесов», – отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь по научной работе Виктор Тумар.

«Появляются новые угрозы коллективной безопасности, к примеру, в сфере биологической безопасности, в сфере кибербезопасности. Наша организация, наш оборонный потенциал коллективный должен своевременно, упреждающе реагировать на эти вызовы и угрозы», – заявил начальник управления планирования, применения и подготовки Вооруженных сил Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев.

Такая международная военно-научная конференция проходит в Минске ежегодно.