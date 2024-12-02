5 топовых советов от спикеров бизнес-конференции «RACE. Кейсы, результаты, инсайты»

Источник материала: ProBusiness

Как самостоятельно провести аудит стратегии бизнеса и достичь целей с помощью smart-бюджетирования? Какие маркетинговые инструменты дают реальное представление о клиентских предпочтениях? Как эффектно рекламировать свои услуги или продукт и эффективно их продавать? Об этом говорили на бизнес-конференции «RACE. Кейсы, результаты, инсайты», которая прошла в Минске 25 ноября при поддержке БНБ-Банка . Встреча руководителей и владельцев белорусского бизнеса состоялась уже в третий раз и собрала более двух сотен участников.

Видео и презентации выступлений спикеров скоро появятся на сайте конференции race.ceo . А пока организаторы попросили каждого спикера поделиться одним главным советом, актуальным для бизнеса.





Ольга Ермакова, СEO креативного агентства Salmon

– Максимально глубоко выясните потребности своей целевой аудитории: какие у нее ожидания от продукта, сервиса, услуг компании – и закройте эти ожидания на максимум, на «десяточку». И как только вы это сделаете, вы получите силы для того чтобы развивать, масштабировать свой бизнес либо на другие рынки, либо присоединять новые сервисы к своей топовой услуге. Поэтому сделайте это один раз и экстрахорошо!





Наталия Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory

– Самый главный совет – не бояться пробовать что-то новое в бизнесе, технологиях, коммуникациях, маркетинговых продуктах, в отношениях с клиентами. Не нужно бояться изменения финансовых процессов.

Мне кажется, что бизнесы, которые это не делают, боятся в первую очередь масштабироваться, привлекать персонал, внедрять технологии. И из-за этого они годами остаются лишь на уровне семейных, домашних бизнесов. Они не становятся крупными компаниями – их останавливает страх. Ведь когда у тебя начинает расти бизнес, ты выходишь уже на другое поле игры, у тебя появляются другие партнёры, у тебя появляется больше ответственности. Ты привлекаешь персонал, штат растёт – всем этим надо управлять. Если раньше ты в своей команде всех знал поименно, то когда у тебя стало 500-800 человек, ты как собственник, как CEO, как директор всех не запомнишь. И, соответственно, нужно внедрять другие технологии: технологии планирования, бюджетирования, управления, постановки задач, контроля и так далее. Не нужно бояться.





Александр Паньков, управляющий партнер, основатель Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», бизнес-тренер

– Расширяйте кругозор – и не только в бизнесе! Больше смотрите искусство, больше читайте, больше ходите на концерты, в том числе и на конференции, всевозможные форумы – по теме бизнеса и не только. Это очень важно для развития насмотренности, для генерации новых идей.





Роман Сельчёнок, директор по маркетингу БНБ-Банка

– Часто бизнес проводит маркетинговые исследования или избыточно – и тонет в полученных данных, или никак. А оптимальное решение – где-то посередине. Нужно понимать, что исследовать, как исследовать – и делать это правильно. И тогда вы получите инсайты для роста и развития бизнеса. Но главное не останавливаться в этой точке. Тестируйте гипотезы, экспериментируйте и не останавливайтесь на этом пути!





Евгений Вяткин, учредитель консалтинговой компании «Pro Retail», софаундер HR-платформы Trafory

– Мы часто ссылаемся на то, что рынок сейчас сложный, продукт своеобразный и так далее, и так далее. Да, действительно, вызовы меняются. И вместе с тем я уверен, что в любой ситуации можно расти в продажах. Вопрос в том, насколько профессионально вы это делаете. Поэтому первое и главное, что я посоветовал бы сделать владельцам бизнеса, – это посмотреть на свою структуру и на свою модель продаж. А какие они должны быть – вот об этом я подробно рассказываю в своем выступлении на RACE.

Какие же советы по продажам, рекламной коммуникации, маркетинговым исследованиям, smart-бюджетированию и бизнес-стратегии дали спикеры участникам конференции «RACE. Кейсы, результаты, инсайты»?

Смотрите видеозаписи выступлений на сайте race.ceo уже в начале декабря.