Победа длиною в девять месяцев: Белагропромбанк подвел итоги Стартап-марафона 2024

Источник материала: ProBusiness





В рамках «Недели бизнеса — 2024» Белагропромбанк подвел итоги 3-го сезона конкурсной программы «Стартап-марафон». До финального Demo Day дошли 24 участника, среди которых экспертное жюри выбрало победителей. А самым молодым стартапером, выступавшем на Республиканском Demo Day, стала 9-летняя Александра, предложившая расширить бизнес-идею отца на детскую аудиторию.

Белагропромбанк проводит Республиканскую конкурсную программу «Стартап-марафон» для развития и продвижения малого инновационного предпринимательства, чтобы поддержать бизнес-идеи, способные внести вклад в развитие экономики страны.

По традиции, третий сезон Стартап-марафона Белагропромбанка стал ярким событием в жизни многих стартапов! Программа началась 1 марта и продолжалась девять месяцев. Около 100 стартапов зашли на дистанцию марафона и совершенствовали свои компетенции в бизнес в рамках образовательного этапа. Двадцать лучших проектов прошли конкурентный отбор и три месяца работали над своими проектами под пристальным руководством бизнес-трекеров и экспертов сообщества Igrow. Финалом Конкурсной программы стал этап публичной защиты бизнес-проектов Республиканский Demo Day и определение победителей в следующих номинациях: FinTech, TechNet, MedTech, Creative. Помимо этого, все бизнес-проекты, которыми руководит женщина, независимо от основной номинации, участвовали в отдельной специальной номинации «Лучший женский стартап». Партнеры банка поддержали проведение конкурсной программы и учредили дополнительные номинации и подготовили специальные призы: ООО «ТриИнком» в номинации «Бизнес-онлайн» и ООО «ЛВО» в номинации «Стартап.by».



























На каждом этапе Стартап-марафона, вплоть до финала, начинающих предпринимателей сопровождали профессиональные бизнес-консультанты, менторы, эксперты из разных сфер деятельности, в том числе эксперты банка. Они помогали стартапам в развитии идей, совершенствовании бизнес-планов, в решении финансовых, маркетинговых, юридических, налоговых и иных вопросов.

В результате экспертное жюри определило следующих победителей:

в номинации TechNet — Тимофей Курченок с проектом «KLIFFORT»;

в номинации MedTech — Олег Зельманский с проектом «OXYBOX»;

в номинации Creativе — Илья Давыдов с проектом «Vitaem.app»;

в номинации FinTech — Игорь Малькевич с проектом «Omni».

Победитель Стартап-марафона в дополнительной номинации «Лучший женский стартап» — проект «Visaver» и его руководитель Анастасия Семенова.





Дмитрий Крылов, основатель ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО», участник экспертного совета конкурса отметил, что по прошествии определенного времени между первоначальным и финальным этапом проекты значительно подняли свой уровень и показали отличные результаты роста:

— Есть стартапы, которые в будущем могут быть реализованы. Радует то, что работа, проделанная Белагропромбанком, бизнес-трекерами видна и ее можно оценить. Победившие проекты получили значимую финансовую помощь для дальнейшего продвижения и развития. У них уже есть понимание курса и видение своей дальнейшей реализации.

Когда результаты Стартап-марафона стали известны и первые эмоции улеглись, победители поделились впечатлениями:

Игорь Малькевич (проект «Omni»), победитель в номинация FinTech поблагодарил Белагропромбанк за проект, который помогает стартапам реализоваться: «Обучение помогло понять, что необходимо сделать со своей идеей, чтобы она заработала и стала приносить доход. Отмечу работу трекеров, которые сопровождали нас, помогали доработать нашу идею и оказывали всяческую поддержку».

Олег Зельманский (проект OxiBox), победитель в номинации MedTech:

— Медицинский проект достаточно сложный и девять месяцев слишком короткий срок для получения результата. Работа над проектом растянулась на два года. Стартап-марафон позволил взглянуть на наш проект с экономической точки зрения, подумать о коммерциализации, посчитать экономические параметры и узнать сильные и слабые стороны в этом направлении. Отойти от технической и медицинской реализации и перейти непосредственно к экономике, что и позволило на достойном уровне презентовать наш стартап и победить. Стартап-марафон — замечательный проект, запущенный Белагропромбанком несколько лет назад, позволяет поддержать бизнес-идеи, у которых нет достаточных ресурсов для роста и развития.

Илья Давыдов (проект Vitaem.app), победитель в номинации Creativе:

— Это было невероятно. Развитие проект получил благодаря Белагропромбанку и команде экспертов, которые сопровождали нашу команду на всей дистанции Стартап-марафона. Мы многое сделали, многого достигли и результатом нашей работы стала победа, а финансовая поддержка позволит ускориться, это дополнительная инвестиция в будущее проекта.

Тимофей Курченок (проект Kliffort), победитель в номинации TechNet:

— Благодарны Белагропромбанку за возможность принять участие в Стартап-марафоне. Мы прокачали свой бизнес, смогли запуститься, получить первые продажи. Также признательны экспертам ассоциации трекеров, их работа с нами помогла достичь результата и стать победителями.

Итоги третьего сезона Стартап-марафона Белагропромбанка подвела начальник Управления развития экосистемы Виктория Барисевич: «Сегодня команды показали результаты, которых им удалось достичь за 9 месяцев работы над своими проектами. Мы, как организаторы, видим, что Стартап-марафон стал не только стартовой площадкой для новых идей, но и заложил основы для дальнейшего роста и развития проектов. Надеюсь, что участники и победители не остановятся, будут продолжать развиваться и масштабироваться. А Белагропромбанк и экосистема Igrow продолжат играть активную роль в поддержке инновационных проектов, создавать благоприятную среду что, несомненно, позволит сделать проекты еще более сильнее и устойчивее».