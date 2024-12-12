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Как бизнесу не потерять действительно эффективного логиста?
12.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Будучи экспертами в сфере логистики и транспорта, специалисты
Логисты играют ключевую роль в оптимизации цепочек поставок и снижении издержек. Их уход может привести к серьезным негативным последствиям для бизнеса. Можно потерять толкового логиста не от внедрения автоматизации, а от того, что вовремя не оценили его эффективный труд сегодня. Необходимо понимать важность удержания этих специалистов и предлагать инструменты для построения эффективной системы мотивации и развития сотрудников.
Если для вас не прозрачна работа человека, если вы не видите, насколько он выгоден для вашей компании, вы не будете его особо ценить. И при любом сокращении кадров вы можете случайно уволить того, кто на самом деле вам приносит большие деньги
Видеть реальную эффективность логиста каждый день
Только ежедневный мониторинг ключевых показателей эффективности логиста, таких как количество обработанных заказов, среднее время доставки и стоимость логистики на единицу продукции покажут реальные результаты работы сотрудника. Используя
Система оптимизации доставки LOGIMUS дает возможность логисту «играть» параметрами, которые робот изменить не имеет права: приоритетность клиентов, временные окна и прочее. С каждым внесенным изменением система пересчитывает маршруты и себестоимость всей доставки. Действия логиста могут дополнительно уменьшить затраты на доставку, к примеру, сократить пробег и количество машин. Для этого логист под свою ответственность расширяет рамки дозволенного: где-то разрешает водителям немного опоздать, некоторым водителям дает возможность продлить смену.
Если нет претензий — значит, эти решения были абсолютно компетентными. Это гибкость человеческого ума, которая обеспечивает вам существенное сокращение затрат. Когда логист добился лучшего сценария, система показывает насколько затраты на доставку стали меньше, чем по сценарию робота. Робот всегда эффективнее ручного труда логиста, но робот под управлением компетентного логиста — еще эффективнее.
С
Важно монетизировать компетенции/инициативы
Если вы хотя бы 1/20 поделитесь этим дополнительным доходом с вашим логистом, и из, допустим, 20.000 сэкономленных им долларов в месяц, заплатите ему 1000 тысячу долларов бонуса, он будет доволен своими условиями работы и вы его не потеряете.
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