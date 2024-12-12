Как бизнесу не потерять действительно эффективного логиста?

Источник материала: ProBusiness





Будучи экспертами в сфере логистики и транспорта, специалисты Infinium глубоко изучили вопрос о текущей ситуации на рынке труда. Высокая конкуренция за квалифицированных логистов — это вызов, с которым сталкиваются многие компании. Где кроются причины, по которым компании теряют эффективных логистов, и откуда получить практические рекомендации для решения этой проблемы?

Логисты играют ключевую роль в оптимизации цепочек поставок и снижении издержек. Их уход может привести к серьезным негативным последствиям для бизнеса. Можно потерять толкового логиста не от внедрения автоматизации, а от того, что вовремя не оценили его эффективный труд сегодня. Необходимо понимать важность удержания этих специалистов и предлагать инструменты для построения эффективной системы мотивации и развития сотрудников.





Если для вас не прозрачна работа человека, если вы не видите, насколько он выгоден для вашей компании, вы не будете его особо ценить. И при любом сокращении кадров вы можете случайно уволить того, кто на самом деле вам приносит большие деньги

Видеть реальную эффективность логиста каждый день

Только ежедневный мониторинг ключевых показателей эффективности логиста, таких как количество обработанных заказов, среднее время доставки и стоимость логистики на единицу продукции покажут реальные результаты работы сотрудника. Используя систему оптимизации доставки LOGIMUS , вы сможете оценить, насколько эффективно логист оптимизирует маршруты, управляет запасами и реагирует на непредвиденные ситуации. Это позволит вам своевременно выявлять проблемные моменты и принимать необходимые меры для повышения эффективности логистических операций.







Система оптимизации доставки LOGIMUS дает возможность логисту «играть» параметрами, которые робот изменить не имеет права: приоритетность клиентов, временные окна и прочее. С каждым внесенным изменением система пересчитывает маршруты и себестоимость всей доставки. Действия логиста могут дополнительно уменьшить затраты на доставку, к примеру, сократить пробег и количество машин. Для этого логист под свою ответственность расширяет рамки дозволенного: где-то разрешает водителям немного опоздать, некоторым водителям дает возможность продлить смену.

Если нет претензий — значит, эти решения были абсолютно компетентными. Это гибкость человеческого ума, которая обеспечивает вам существенное сокращение затрат. Когда логист добился лучшего сценария, система показывает насколько затраты на доставку стали меньше, чем по сценарию робота. Робот всегда эффективнее ручного труда логиста, но робот под управлением компетентного логиста — еще эффективнее.

С LOGIMUS можно лоббировать каждый запрос на оптимизацию. Сравнивать, что именно посчитал робот по жестким условиям вашей ERP, и то, что посчитал робот с корректировками вашего логиста. Если, допустим, вам нужно было по решению робота 80 машин доставки, а потом уже с учетом менее жестких требований логиста оказалось достаточно 75, значит, 5 машин доставки — это экономия за счет компетенции логиста. Это — ваши «из ниоткуда» взятые деньги.







Важно монетизировать компетенции/инициативы

Если вы хотя бы 1/20 поделитесь этим дополнительным доходом с вашим логистом, и из, допустим, 20.000 сэкономленных им долларов в месяц, заплатите ему 1000 тысячу долларов бонуса, он будет доволен своими условиями работы и вы его не потеряете.

Или наоборот, если в процессе аудита выясняется, что ваш логист некомпетентен, он, в таком случае, и не конкурентен. Из-за этого вы тратите систематически значительно больше на свою доставку, чем ваши конкуренты, а сотруднику, который не хочет меняться, не хочет учиться новой технологии, стоит найти замену.