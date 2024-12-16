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Успейте получить бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ, соответствующие новым требованиям, вместе с доступным эквайрингом!
16.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Напомним, что всем предпринимателям, использующим устройства для приема платежей, необходимо совсем скоро заменить текущее оборудование на новое: - для компаний, реализующих маркированные товары, - до 1 января 2025 года, а для всех остальных - до 1 июля 2025 года.
В Банке БелВЭБ осуществить замену можно бесплатно, просто оставив заявку. Новая
Банк БелВЭБ предлагает стильное и технологичное решение для приёма наличных и безналичных платежей для бизнеса в новом формате.
Какие преимущества новой БелВЭБ-Кассы?
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Успейте получить бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ, соответствующие новым требованиям, вместе с доступным эквайрингом!
Напомним, что всем предпринимателям, использующим устройства для приема платежей, необходимо совсем скоро заменить текущее оборудование на новое: - для компаний,...
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