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Успейте получить бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ, соответствующие новым требованиям, вместе с доступным эквайрингом!

16.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Напомним, что всем предпринимателям, использующим устройства для приема платежей, необходимо совсем скоро заменить текущее оборудование на новое: - для компаний, реализующих маркированные товары, - до 1 января 2025 года, а для всех остальных - до 1 июля 2025 года.

В Банке БелВЭБ осуществить замену можно бесплатно, просто оставив заявку. Новая БелВЭБ-Касса полностью соответствует всем новым требованиям МНС и Госстандарта.

Банк БелВЭБ предлагает стильное и технологичное решение для приёма наличных и безналичных платежей для бизнеса в новом формате.

Какие преимущества новой БелВЭБ-Кассы?

  • Полное соответствие требованиям МНС и Госстандарта
  • Устройство 4 в 1: POS-терминал, программная касса, СККО, сканер QR- и штрих-кодов
  • Предоставляется бесплатно при оформлении пакетов услуг для бизнеса
  • Прием и обработка платежей наличными и безналичным способом, включая бесконтактные сервисы оплаты
  • Консультационная поддержка, сопровождение в процессе обслуживания

Чтобы успеть получить БелВЭБ-Кассу, необходимо всего лишь оставить заявку по телефону 7209 или на сайте belveb.by. Оформление всех необходимых документов происходит за 1 визит в банк.

 
 
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Напомним, что всем предпринимателям, использующим устройства для приема платежей, необходимо совсем скоро заменить текущее оборудование на новое: - для компаний,...
 
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