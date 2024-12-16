Успейте получить бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ, соответствующие новым требованиям, вместе с доступным эквайрингом!

Источник материала: ProBusiness

Напомним, что всем предпринимателям, использующим устройства для приема платежей, необходимо совсем скоро заменить текущее оборудование на новое: - для компаний, реализующих маркированные товары, - до 1 января 2025 года, а для всех остальных - до 1 июля 2025 года.

В Банке БелВЭБ осуществить замену можно бесплатно, просто оставив заявку. Новая БелВЭБ-Касса полностью соответствует всем новым требованиям МНС и Госстандарта.

Банк БелВЭБ предлагает стильное и технологичное решение для приёма наличных и безналичных платежей для бизнеса в новом формате.

Какие преимущества новой БелВЭБ-Кассы?

Полное соответствие требованиям МНС и Госстандарта

Устройство 4 в 1: POS-терминал, программная касса, СККО, сканер QR- и штрих-кодов

Предоставляется бесплатно при оформлении пакетов услуг для бизнеса

Прием и обработка платежей наличными и безналичным способом, включая бесконтактные сервисы оплаты

Консультационная поддержка, сопровождение в процессе обслуживания