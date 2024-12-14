«Мы расширились до 17 домов и ресторана». Семейная пара полюбила отдых на Нарочи и построила там крупный загородный комплекс

Источник материала: ProBusiness





Анастасия Жучкова — опытный управленец в сфере фармацевтики, известной своей строгостью процессов и сложностью регуляций. До определенного момента девушка подумать не могла, что в будущем станет совладельцем крупного загородного комплекса «Здоровей» на Нарочи, но все изменилось, когда они вместе с мужем приобрели земельные участки и на фоне взрывного спроса на внутренний туризм трансформировали недвижимость в коммерческий проект. Сегодня в их активе 17 гостевых домов, ресторан с большой посадкой и другие объекты. В развитии очень помог управленческий опыт Анастасии, но с основным барьером пока не получилось справится до конца — недостаток квалифицированных кадров в регионе. «Про бизнес» побывал в гостях у предпринимательницы, чтобы узнать подробности этой истории.

«У нас получилось уникальное пространство для всего Нарочанского региона»

— Все началось с того, что наша семья просто полюбила это место. Мы часто ездили на Нарочь и решили купить здесь земельный участок, а потом построить загородный дом для отдыха на природе. Однажды наш друг решил продать свою недвижимость по соседству, и, таким образом, мы получили второй дом по выгодной цене. Тогда задумались с супругом, что можем с этим сделать. У нас был серьезный опыт в бизнесе, но в совершенно других сферах: инвестиций, развития проектов и фармацевтики. Мы не воспринимали покупку участков как что-то масштабное, скорее, рассматривали это как инвестиции. Решили, что в любом случае имущество всегда можно будет продать, но постепенно идея стала трансформироваться в сторону коммерческого проекта. Получилось найти общий язык со строителями, которые строили для нас баню, террасу, шале, а потом предложили: «Давайте построим еще один дом на новом участке». Площадь позволяла это сделать, и мы согласились. Так у нас появилось три дома, а вскоре началась разработка четвертого. Строительство шло без особых проблем, бригада была слаженной, а затраты — разумными.





С появлением четвертого дома мы стали понимать, что спрос на такие услуги есть, и наш проект может вырасти в нечто большее. К тому моменту пандемия изменила рынок, и внутренний туризм стал востребованным как никогда, поэтому на волне спроса вскоре после открытия к услугам комплекса прибавилось небольшое кафе. Оно стало важным дополнением к сервису, но его вместимости и разнообразия меню было недостаточно, чтобы обслуживать поток гостей летом. Тогда мы решили построить полноценный ресторан с большим залом. Проект стал очень амбициозным шагом.























Для нас была важна каждая деталь, поэтому к разработке привлекали опытных архитекторов и проектировщиков. Каждый элемент тщательно продумывался. Мы вдохновлялись средиземноморскими странами: их цветовой гаммой, интерьером и атмосферой. Хотелось создать пространство, которое не только предлагало бы качественное питание, но и дарило гостям эстетическое удовольствие. Самым сложным элементом стала кухня, которую создавали по мировым стандартам: с идеальный системой вентиляции, кондиционирования и качественным оборудованием. Общие вложения оказались на уровне сотен тысяч долларов, но это было необходимо, чтобы открыть достойное заведение. По итогу, получилось уникальное пространство для всего Нарочанского региона.

«Для того, чтобы решить проблему кадров, пришлось оборудовать общежитие для сотрудников»

Но управление постоянно расширяющимся проектом в сфере гостеприимства требует гораздо больше усилий, чем предполагалось изначально. Нужно не только следить за состоянием домов, но и обеспечивать постоянный контроль за чистотой в помещениях, обслуживанием участков и уровнем сервиса. К тому же, территория постоянно расширялась, и на каждом этапе приходилось привлекать дополнительных специалистов. Сейчас у нас есть горничные, администраторы, хозяйственники, но ситуация с наймом непростая. Нужно, чтобы сотрудники были универсальными, могли работать и с отчетностью, и с клиентами, а также решать оперативные задачи. Но такие люди — большая редкость.





















В удаленной локации найти их еще сложнее, особенно в сфере гостеприимства. Местные жители часто предпочитают работать в знакомых государственных учреждениях, которые предлагают стабильные условия и соцпакет. Особенно сложно становится в летний сезон, когда нагрузка на персонал сильно увеличивается из-за притока отдыхающих. Например, летом на кухне требуется до 10 поваров, но такое количество людей сложно обеспечить из-за высокой текучки кадров. Приходится привлекать сотрудников из других регионов, что требует комфортных условий для проживания. Для того, чтобы обеспечить эти условия, мы оборудовали хорошее общежитие для сотрудников со всеми удобствами. Конечно, это добавило дополнительных затрат, но квалифицированная команда — это главный актив бизнеса, поэтому мы готовы вкладываться в кадровое развитие.





Через нашу локацию между двумя центрами курортной зоны — Мяделем и Нарочью — проходит практически весь туристический трафик региона, поэтому, несмотря на все проблемы, мы продолжали расширение комплекса и выросли до 17 домов. Везде есть своя терраса, зона для барбекю и небольшой участок зелени. Но в современном туризме просто обеспечить комфортные условия проживания уже недостаточно. Людям нужны эмоции, развлечения, разнообразие, поэтому мы развиваем дополнительные услуги: детские площадки, баню с купелью, аренду велосипедов, катание на тюбингах, небольшой зоопарк.





Есть развлекательные программы с рекомендуемыми маршрутами для ярких впечатлений и активностей. Например, неподалеку работает конная ферма, где можно покататься верхом даже новичкам. К тому же, окружающая природа привлекательна сама по себе. Здесь красивые пейзажи, леса и прогулочные дорожки. Три озера находятся в пешей доступности: Мястро, Нарочь и Белое. Это настоящий магнит для туристов, поэтому загрузка в летнюю пору всегда 100%.

«В период межсезонья привлечение гостей требует гораздо больших усилий, чем обычно»

Несмотря на востребованность и развитие комплекса, мы продолжаем решать главную проблему бизнеса — персонал в общепите. К сожалению, индустрии свойствены сотрудники с низким уровнем ответственности. Конечно, не всегда, но точно нередко. Периодически встречаются неорганизованность и вредные привычки, поэтому приходится искать компромисс между квалификацией, опытом и ответственностью сотрудника. Это стало для нас неприятными открытием. Мы привыкли к четкости и системности в своих сферах, но в ресторане многое зависит от человеческого фактора, и здесь нужен постоянный контроль. Это касается и скорости обслуживания, и качества блюд, и работы с гостями. Хотя мы полностью выстроили процессы, разработали чек-листы для сотрудников, эти меры все равно не гарантируют идеального результата. Некоторые люди нарушают стандарты, а это портит общее впечатление у наших гостей. Поэтому руководитель подобных проектов должен оставаться вовлеченным в каждый процесс и лично контролировать ключевые аспекты.





Сейчас ресторан стал важной частью комплекса и его визитной карточкой. Это уже не просто место, где покупают еду, а пространство, которое отражает нашу философию: комфортная атмосфера, качественное обслуживание и вкусная еда. К тому же, здесь обслуживают не только гостей усадьбы, но и посетителей из окрестностей: местных жителей, туристов и корпоративных клиентов. Параллельно мы продолжаем работать над улучшениями. Например, реконструируем и расширяем старое кафе.

Я четко понимаю, что в основе успешного бизнеса лежит правильно настроенный маркетинг. В нашем случае эффективный канал привлечения клиентов — таргетированная реклама в Instagram. Она работает хорошо, особенно когда четко направлена на нашу целевую аудиторию — преимущественно семьи, с детьми или без, а иногда с питомцами. Мы также задействуем контекстную и баннерную рекламу на платформах Google и Яндекс. Важно, что любой из инструментов требует постоянного анализа и корректировок в пользу более эффективных решений. Мы находимся в постоянном поиске маркетинговых идей, партнеров, креативных людей и технологий.





Отмечу, что в период межсезонья привлечение гостей требует гораздо больших усилий, чем обычно. Здесь, помимо креативности, необходимо взаимодействие с партнерами, помогающими загружать комплекс. Мы разрабатываем специальные акции и предложения, чтобы заинтересовать людей. Кроме того, наша команда активно продвигает комплекс как место для проведения корпоративных мероприятий, банкетов и тимбилдингов. Для этого используются целевые рассылки, запускается реклама, ориентированная на компании, и выдвигаются специальные предложения. Есть четкое понимание, что корпоративные продажи — перспективное направление, но достичь желаемых результатов пока непросто, хотя мы будем развиваться в этом аспекте.





В целом управление большими HoReСa-проектами — это всегда стресс, но справляться с ним помогает наша вера в успех. Мы с супругом видим перспективы в нашем деле и любим то, чем занимаемся. Мне дополнительную возможность разгрузиться дают спорт, здоровый образ жизни, путешествия и поддержка семьи. Например, у нас с мужем есть традиция: каждый вечер мы идем на прогулку, чтобы обсудить личные дела, переключиться и немного расслабиться. Часто это не меньше 5 километров, но оно того стоит. В любом случае, поддерживать баланс между бизнесом и личной жизнью — это все равно трудная наука, которая требует усилий и осознанности. Мы чувствуем себя молодой и динамичной семьей при том, что вместе уже двадцать лет. Позитивной энергии нам добавляют трое наших детей. Но главный секрет хороших отношений в семье — это умение общаться и проговаривать все, что важно. Тогда получится достичь любых высот.



