В Новый год с новым гаджетом. Гид по устройствам Huawei со скидками до 700 рублей

Источник материала: ProBusiness





Новый год – время подарков и скидок. Следуя этой доброй традиции, торговые сети запустили масштабные акции на устройства Huawei . Скидки доходят до 700 рублей, действовать они будут до 10 января 2025 года. Рассказываем, на какие модели временно снизили рекомендованные розничные цены, чтобы было проще сориентироваться.

Участие в акциях принимают смартфоны, планшеты, ноутбуки и носимые устройства Huawei – всего более 70 моделей и версий. Примечательно, что среди них есть даже флагманские модели – смартфоны серии Huawei Pura 70. Приобрести технику по новогодним ценам можно в магазинах сетей «5 элемент», 21vek, «Электросила», «На связи», МТС и А1.

Смартфоны

В этом году Huawei презентовала стильную и мощную линейку флагманских смартфонов Huawei Pura 70 с камерами, способными снимать объекты на скорости до 300 км/ч.

Благодаря акциям, модель Huawei Pura 70 Ultra можно приобрести со скидкой до 500 рублей. С учетом скидки рекомендованная розничная цена на версию с 512 ГБ памяти составляет 3999 рублей, а с накопителем на 1 ТБ – 4499 рублей. Яркий LTPO OLED-дисплей этого смартфона защищен износостойким стеклом Kunlun Crystal Armor. А его тройной фотомодуль оснащен выдвигающейся камерой с 1-дюймовым CMOS-сенсором, переменной механической диафрагмой и оптической стабилизацией изображения со сдвигом матрицы. Интересно, что Huawei Pura 70 Ultra сейчас – лидер рейтинга мобильных камер DXOMARK с рекордным результатом в 163 балла [1] .

Также действуют акционные предложения на среднюю модель линейки – Huawei Pura 70 Pro. У нее светосильная главная камера за счет широкой регулируемой диафрагмы и большого 1/1,3 дюймового сенсора. При толщине корпуса 8,4 мм установлена батарея емкостью 5050 мАч. Благодаря скидкам до 700 рублей Huawei Pura 70 Pro можно приобрести за 2499 рублей.

Модель Huawei Pura 70 продается со скидками до 600 рублей, что позволяет купить его за 1899 рублей. В числе достоинств базового флагмана: поддержка 50-ваттной беспроводной зарядки, мощная светосильная камера на 50 МП, яркий OLED-дисплей и батарея на 4900 мАч. Все это – в тонком 7,95 мм корпусе.





Любителям селфи стоит обратить внимание на Huawei nova 12s, чья фронтальная 60 МП камера позволяет создавать яркие кадры. Приятный бонус – тонкий корпус и зарядное устройство на 66 Вт. С учетом скидок до 500 рублей его можно найти всего 999 рублей.

Рекомендованная розничная цена на смартфон Huawei nova 12 SE снизилась на 300 рублей (до 699 рублей). Смартфон может похвастаться ярким OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и камерой на 108 МП с поддержкой ИИ.

Скидки до 200 рублей дают на модель Huawei nova 12i, которая привлекает ярким дизайном, емкой батареей на 5000 мАч и 108 МП камерой. Версия со 128 ГБ памяти по акциям стоит 549 рублей (вместо 699), а с 256 ГБ – 599 рублей (вместо 799).

Получивший программируемую кнопку X и внушительную батарею на 6000 мАч, смартфон Huawei nova Y72 также участвует в новогодних акциях. Версия со 128 ГБ памяти сейчас стоит 399 рублей, а с 256 ГБ – 499 рублей.

А бюджетный смартфон Huawei nova Y61 готовы отдать всего за 299 рублей. Его владелец сможет пользоваться большим 6,52-дюймовым IPS-экраном с широкими углами обзора, 128 ГБ памяти и батареей емкостью 5000 мАч.

Ноутбуки

Если вы раздумывали над приобретением ноутбука, то сейчас самое время: лэптопы Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 16 продаются со скидками до 600 рублей.

Эти ноутбуки оснащены мощной антенной Huawei Metaline (Металайн), которая обеспечивает стабильное подключение к Wi-Fi на расстоянии до 270 метров и позволяет быстро обмениваться данными. Также они поддерживают защиту аккаунта пользователя благодаря сканеру отпечатков пальцев, встроенному прямо в кнопку включения устройства.





В распродажах участвует легкий 1,38-килограммовый Huawei MateBook D 14, оснащеный процессором Intel Core i5 12-го поколения и 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. Учитывая скидки, версия с 8+256 ГБ памяти стоит 1799 рублей, с 8+512 ГБ – 1999 рублей, а с 16+512 ГБ – 2299 рублей.

Huawei MateBook D 16 в прочном алюминиевом корпусе с ярким 16-дюймовым IPS-экраном и полноразмерной клавиатурой с отдельным цифровым блоком доступен в рамках акций от 1899 рублей. Столько стоит версия с процессором Intel Core i5 12-го поколения, 8+512 ГБ памяти и ОС FreeDOS. Лэптопы на Windows 11 и с 16 ГБ оперативной памяти также участвуют в распродажах.

Планшеты

Со скидками до 300 рублей можно приобрести планшет Huawei MatePad 11.5”S. Это устройство с легкостью заменит учебник или мольберт благодаря большому экрану с разрешением 2800x1840 пикселей. Еще одна его фишка – приложение GoPaint, в котором можно рисовать различными кистями на различных холстах. Удобно это делать, используя стилус Huawei M-Pencil третьего поколения.

С учетом скидок Huawei MatePad 11.5”S с 256 ГБ памяти, матовым экраном PaperMatte и клавиатурой в комплекте обойдется в 1399 рублей. Модель со 128 ГБ, глянцевым экраном и без клавиатуры будет стоить 999 рублей.

Со скидками до 250 рублей продается планшет Huawei MatePad 11. Это тонкий и легкий девайс с тонкими рамками, четырьмя громкими динамиками и быстрым Wi-Fi 6. Без клавиатуры Huawei MatePad 11 во время зимних скидок стоит 1199 рублей, а с ней – 1299 рублей.





Планшет Huawei MatePad 11.5 не нуждается в частой подзарядке благодаря аккумулятору на 7700 мАч. У него яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологией защиты зрения. Wi-Fi-версию Huawei MatePad 11.5 можно приобрести от 849 рублей в конфигурации с 6+128 ГБ памяти, а с 8+128 ГБ и клавиатурой – за 899 рублей. Столько же будет стоить LTE-версия 6+128 ГБ и клавиатурой.

На все четыре версии планшета Huawei MatePad SE 11 действуют скидки до 150 рублей. И хотя это бюджетный вариант, у него достойный IPS-экран, прочный металлический корпус и хорошая аудиосистема. Акционные рекомендованные розничные цены на Huawei MatePad SE 11 начинаются от 549 рублей.

Смарт-часы и фитнес-браслеты

Новогодние скидки порадуют поклонников смарт-часов серии Huawei Watch GT 5. Все его 12 версий можно приобрести со скидками до 100 рублей. Умные часы предлагают широкие возможности для активных занятий спортом и мониторинга состояния организма. Они оснащены датчиками TruSense, которые обеспечивают точное измерение ключевых показателей здоровья [2] .

Модель Huawei Watch GT 5 Pro может дополнительно снимать ЭКГ [3] , а ее корпус изготовлен из высококачественных материалов. Версия в корпусе 46 мм сделана из титанового сплава аэрокосмического класса, а 42 мм – из нанокерамики.

Новогодние цены на базовую модель Huawei Watch GT 5 начинаются от 649 рублей, а на Huawei Watch GT 5 Pro – от 899 рублей.





Также в акциях участвуют 8 версий смарт-часов предыдущего поколения Huawei Watch GT 4. Скидки на них достигают 200 рублей, а рекомендованные розничные цены начинаются от 549 рублей.

Смарт-часы серии Huawei Watch 4 продаются со скидками до 200 рублей. Акционная рекомендованная розничная цена базовой модели Huawei Watch 4 – 1099 рублей. Версия Huawei Watch 4 Pro с кожаным ремешком продается за 1299 рублей, с титановым браслетом – за 1799 рублей. Модель Huawei Watch 4 Pro умеет измерять пульс, следить за сном, поддерживает более 100 режимов тренировок. В обычном режиме эти смарт-часы могут проработать до 21 дня. А еще ими можно оплачивать покупки, используя сервис Huawei Pay.

Рекомендованная розничная цена на смарт-часы Huawei Watch Fit 3 снижена на 100 рублей. Устройство можно использовать как беспроводную гарнитуру для смартфона и принимать звонки. В зависимости от материала ремешка, Huawei Watch Fit 3 можно купить за 299 или 349 рублей.

Под новогоднюю елку малышу можно положить детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Они помогут определять местоположение ребенка, поддерживают видеовызовы в HD-качестве и защищены от воды. С учетом акций их рекомендованная розничная цена – 399 рублей.

Бюджетный вариант носимого устройства – фитнес-браслет Huawei Band 9. Стоит он всего 99 рублей, поддерживает больше 100 режимов тренировок и может работать без подзарядки до 14 дней.

Беспроводные наушники

Наушники – это та вещь, которая постоянно теряется, подгрызается домашними питомцами или становится жертвой падений во время тренировок. Поэтому новогодние скидки – хороший повод приобрести дополнительный комплект.

Новинка этого года, Huawei Freebuds 6i, на акции стоит 199 рублей. Она оснащена тремя микрофонами и пыле- и влагозащитой по стандарту IP54. Подключить ее можно практически к любой операционной системе: включая Android, iOS, HarmonyOS и Windows.





Стильные Huawei FreeBuds 5 с хорошими басами и шумоподавлением можно купить за 349 рублей. Похожие на капли застывшего стекла, они могут проработать до 30 часов с учетом подзарядки от кейса.

Наушники Huawei FreeClip, которые крепятся к ушам словно серьги-каффы, продаются за 499 рублей. Благодаря необычной конструкции они практически не ощущаются в ушах и носить их – комфортно.

Можно обратить внимание также на портативную колонку Huawei Sound Joy на базе акустической системы Devialet мощностью 30 Вт. Батареи емкостью 8800 мАч хватит надолго, а защита IP68 позволит не бояться использовать ее на открытом воздухе. Скидки до 100 рублей позволяют приобрести гаджет всего за 299 рублей.

Акционные рекомендованные розничные цены действуют на момент публикации и могут отличаться от фактической стоимости в магазинах.