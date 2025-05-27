«Потенциальных партнеров смущает наличие у нас в портфеле других проектов». Основатели стартапа рассказали, какие возражения приходится отрабатывать при поиске инвестора

Источник материала: ProBusiness



Вадим Маршак.

Вадим Маршак, Наталья Власенко и Сергей Дивин продолжают работу над запуском своего спортивного центра Sportmix. В апреле они планировали найти для него локацию, операционного руководителя, разработать сайт, завести страницу в Instagram, а также найти финансового партнера . Последняя задача оказалась самой непростой. Поговорили с участниками совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» , чтобы узнать, почему так трудно найти инвестора и что они собираются делать.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Решили открывать центр в микрорайоне „Минск-мир“»

— Операционного руководителя нам удалось найти, когда занимались поиском такого специалиста для другого своего проекта. Оказалось, что один из соискателей имеет релевантный для нас опыт управления в спортивной сфере. Также одной из целей было оформить Instagram и наполнить его первыми информационными постами. С этим справились.

Планировали создание сайта и нашли подрядчика для его разработки, согласовали ТЗ. Продолжаем вести переговоры с маркетинговыми агентствами. Удалось найти тех, у кого есть удачный опыт продвижения детских спортивных центров. Самостоятельно сумели договориться о публикации на портале «Прессбол».



Вадим Маршак и Наталья Власенко.

Что касается локации будущего центра, то решили открывать его в микрорайоне «Минск-мир». Он густонаселен, много молодых семей с детьми, активно развивается инфраструктура — недавно открыли станцию метро. Продолжили составлять методический пакет, к концу мая планируем сделать его на 40%.

Постоянно находимся в контакте с бизнесменами и разными компаниями в надежде найти финансового партнера. Рассматриваем, в том числе, беттинговые компании. Обращались к известным спортсменам — ждем ответа. Пожалуй, эта ключевая задача, которая осталась нами нерешенной в апреле.

«Больших вложений требует основа любого образовательного проекта — методический пакет»

Столкнулись с тем, что потенциальных партнеров смущает наличие у нас в портфеле других проектов. Те, кто вкладывает в стартапы, хотят, чтобы команда все свое время посвящала проекту. Возможно, в этом есть рациональное зерно, но мы не считаем это ограничением. Ведь существующие бизнесы у нас работают как часы: профессиональная команда, выстроены процессы, составлены регламенты, есть система контроля и отчетности. Благодаря этому мы можем запускать новые проекты, понимая, что не нужно каждый час отвлекаться на операционку существующих. Вторая причина — это то, что мы сами не вкладываем в свое дело. Но это не так. Именно за свои средства мы сейчас реализовываем необходимые задачи. К примеру, больших вложений требует основа любого образовательного проекта — методический пакет. Мы плотно над ним работаем.



Наталья Власенко.

Также хотим донести потенциальным партнерам, что ошибки, которые допускали, развивая существующие бизнесы, также стоили нам тысячи долларов. Мы их учли во всех аспектах деятельности нашего центра: от продаж и маркетинга до финансового учета и клиентского сервиса.

«Все, что мы делаем, имеет подготовительный характер. Активная фаза проекта начнется в июле»

Невзирая на трудности, отказываться от своей иди мы не будем. Наша цель — запуск пилотного проекта в Минске и дальнейшее масштабирование через франшизную модель. У нас уже есть контакты с компаниями, которые занимаются упаковкой бизнеса во франшизу. Хотим досконально все изучить, чтобы уже сегодня определиться, кому доверим этот важный этап развития нашего дела. Пока все, что мы делаем, имеет подготовительный характер. Активная фаза проекта начнется в июле.

Что касается планов на следующий месяц, то это регистрация компании и продолжение поисков финансового партнера, разработки сайта, точной локации в Минск-мире для центра и подготовка маркетингового плана.

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