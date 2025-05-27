«Кто будет этим заниматься?». Бизнесу, который решил пойти в ESG, нужно понимать, что это дорого и требует ресурсов

Источник материала: ProBusiness



Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС

22 мая в Минске прошла конференция «Инвестиции в будущие поколения: устойчивые практики бизнеса», собравшая ведущих экспертов и представителей корпоративного сектора. Одним из ключевых спикеров стала Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС. В своем выступлении она подчеркнула важность долгосрочных социальных инициатив и устойчивого развития бизнеса. Нам удалось пообщаться с Марией и поговорить с ней о том, какие социальные проекты реализует МТС, как компания определяет направления инвестиций в устойчивое развитие и какое влияние ESG-принципы оказывают на бизнес, клиентов и сотрудников.

— Какие социальные проекты, направленные на защиту детства и поддержку семей, реализует ваша компания?

— Кроме традиционных историй о том, что мы ежегодно поздравляем воспитанников детских домов и деток из коррекционно-развивающих центров с Новым годом, Днем знаний и Днем защиты детей, дарим, как правило, развивающие наборы, настольные игры, книги, в этом году мы запустили для них невероятный проект — школу цифровой грамотности. Цифровой мир ориентирует на активное формирование навыков социализации ребенка в информационном пространстве. Мы хотим, чтобы у каждого подростка была возможность получать доступ к информации и активно осваивать онлайн-среду, это очень пригодится для построения своего будущего и успешной карьерной траектории.





Совместно с ЮНИСЕФ мы уже шестой год реализуем широко известный проект — #ИНТЕРНЕТБЕЗБУЛЛИНГА. В нем совместно с психологами и экспертами обучаем навыкам безопасного поведения в интернете.

В этом году случился наш третий Хакатон, в нем приняло участие порядка 200 студентов со всей Беларуси. Каждый Хакатон становится для участников незабываемым событием: студенты могут проявить себя в качестве стартаперов, пообщаться с менеджерами МТС, подключится к решению реальной бизнес-задачи. Все это — правильные шаги для тех, кто, еще будучи студентом, уже думает о своей карьерной траектории и преимуществах перед другими кандидатами. Мы же в МТС активно используем этот формат, потому что у нас есть экспертиза и мы готовы делиться опытом с теми, кому это нужно и интересно, а еще хотим, чтобы одаренная молодежь выходила на рынок труда уже подготовленная, что благоприятно скажется не только на реализованных проектах, но и на экономике Беларуси, в целом.





— Как компания определяет направления инвестиций в социальные инициативы?

— При выборе направлений инвестиций мы в МТС руководствуемся следующими принципами:

Во-первых, думаем о том, решит ли данная инициатива реальную проблему. Мы проводим исследования и анализируем потребности общества, чтобы понять, какие проблемы наиболее актуальны и требуют решения. Так, например, проект #ИнтернетБезБуллинга появился после того, как в 2018 году в рамках выставки для школьников «Вселенная интернета» мы провели тест среди детей по интернет-безопасности. Его вопросы также касались кибербуллинга. Всего было опрошено 12 тысяч детей, в результате мы увидели: 40% опрошенных общались в интернете с незнакомыми людьми, более 30% — сталкивались с запугиваниями и травлей в cети, при этом не все доверяли такую информацию родителям и не всегда знали, как себя вести.

МТС как поставщик технологий видит свою ответственность в формировании безопасной онлайн-среды для детей и подростков. И первым из белорусских телеком-операторов решил заговорить о кибербуллинге. Чтобы привлечь внимание к проблеме, мы вместе с ЮНИСЕФ запустили масштабную кампанию #ИнтернетБезБуллинга.

Дальше задаемся вопросом — связана ли идея проекта с нашим брендом? Соответствует ли она нашим ценностям и миссии компании? Реализация данной инициативы укрепит наш бренд и создаст позитивный эффект?

Оценка потенциального воздействия инициатив позволяет нам выбирать проекты, которые могут принести максимальную пользу обществу.

Максимальный эффект получают долгосрочные инициативы — важно правильно оценить свои финансовые возможности с учетом масштабирования проекта и его развития.





Сотрудничество с НКО и государственными учреждениями придает нашим проектам дополнительную ценность и новые возможности. Так, например, в проекте «Видеоуроки для подготовки к ЦТ» партнером выступает Министерство образования. Как результат, ролики рекомендованы для использования в учебном процессе Национальным институтом образования.

Установление четких критериев для оценки успеха социальных инициатив помогает нам корректировать свои стратегии и направлять ресурсы более эффективно.

Нельзя забывать о трендах и инновациях: следование современным трендам в области устойчивого развития и социальных изменений также может влиять на наш выбор.

Наверное, это те факторы, которые помогают нам не только эффективно распределять ресурсы, но и создавать значимый вклад в развитие общества.



Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.

— Зачем бизнесу развивать социальные проекты? Видите ли вы влияние таких инициатив на клиентов и сотрудников?

— Однозначно! В мире одинаковых продуктов и предложений побеждает та компания и тот бренд, чьи взгляды и ценности совпадают с ценностями целевой аудитории. Люди все чаще выбирают бренды, которые активно занимаются социальной ответственностью. Это увеличивает лояльность существующих клиентов и помогает привлечь новую аудиторию.

Участие в таких инициативах создает чувство гордости и у сотрудников, что способствует формированию сплоченной команды.

Не один раз сотрудники МТС просили нас организовать лекции по кибербуллингу в школах своих детей — мы с удовольствием подключались.

С особенной радостью прошлой осенью и клиенты, и сотрудники встретили наш проект по ресайклингу «Экокейс МТС: Мечтай. Твори. Сохраняй!», суть которого в том, что мы создали стильные сумки и рюкзаки из неактуального рекламного винила, а цель — минимизировать экологический след бизнеса.





















Участие в социальных инициативах создает положительный имидж, как следствие — повышается доверие к бренду.

Для долгосрочного успеха любого бизнеса важно соответствовать ожиданиям акционеров, клиентов и общества, инвестирование в социальные проекты — отличный помощник в этом вопросе.

Резюмируя:

• Социальные инициативы могут формировать более глубокую связь между брендом и клиентами. Потребители, видя, что компания заботится о социальных вопросах, могут быть более склонны поддерживать этот бренд, что приводит к увеличению продаж и лояльности.

• Участие в социальных проектах может повысить моральный дух сотрудников, способствовать их профессиональному развитию и укреплять корпоративную культуру. Это также может привести к снижению текучести кадров, так как сотрудники будут чувствовать себя более связанными с миссией компании.

— Какие сложности бизнес испытывает при внедрении ESG-принципов и реализации социальных проектов?

— Внедрение ESG-принципов требует серьезной переработки существующих бизнес-моделей. Компании должны интегрировать эти принципы во все аспекты своей деятельности, от стратегического планирования до операционных процессов. Это может включать переосмысление цепочек поставок, изменение подходов к управлению рисками и адаптацию к новым требованиям законодательства — никто этого не хочет. Мы все боимся изменений, не любим их. Все же и так хорошо, зачем вы пришли?

Для успешного внедрения ESG-принципов необходимо изменить корпоративную культуру. Это сложно, особенно в крупных организациях с устоявшимися традициями. Необходимо вовлечь сотрудников на всех уровнях, чтобы они понимали важность ESG и были готовы поддерживать изменения.

ESG — это дорого: здесь затраты на исследования, обучение, технологии и внедрение новых процессов. В условиях ограниченных бюджетов компании могут испытывать трудности с выделением ресурсов на эти инициативы. Кроме того, существует риск того, что не все инвестиции в ESG принесут ожидаемую прибыль.

Кроме того, измерение реального воздействия социальных проектов и экологических инициатив является сложной задачей. Я сама сталкиваюсь с этим регулярно! Очень трудно, а порой и невозможно количественно оценить результаты своих усилий в области ESG, как тогда обосновать дальнейшие инвестиции в эти области? Это очень сложная дорога.

И главное — кто будет этим заниматься? К сожалению, почти всегда это дополнительная нагрузка к основным задачам работника. Любой альтруизм рано или поздно заканчивается. Если в компании решили взять вектор на ESG, то нужно понимать, что для этого нужен отдельный менеджер, а, скорее, — целое направление.

Но! Стоит признать, что при всех сложностях, которые я озвучила выше, есть компании, которые успешно справляются с этими вызовами. И такие компании могут не только повысить свою репутацию и укрепить доверие клиентов, но и создать устойчивую основу для долгосрочного роста и конкурентоспособности на рынке.