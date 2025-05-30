М.Видео-Эльдорадо запустит в магазинах бренд-зоны с белорусской техникой

Источник материала: ProBusiness





М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте проекта по созданию бренд-зон техники белорусского производства в формате «магазин в магазине».

Меморандум о стратегическом сотрудничестве был подписан 29 мая 2025 года в День Евразийского экономического союза в Посольстве Республики Беларусь в России между генеральным директором М.Видео-Эльдорадо Феликсом Либом и генеральным директором ОАО «Н Холдинг» Юрием Предко. Под единым брендом «Сделано в Беларуси» М.Видео-Эльдорадо планирует открыть специальные пилотные площадки в двух торговых точках сети. Проект будет реализован в партнерстве с крупнейшими белорусскими производителями при поддержке Администрации Президента Республики Беларусь, Посольства Республики Беларусь в России, профильных министерств и руководителей предприятий.

Новая концепция предполагает запуск полноценных бренд-пространств площадью не менее 100 кв. м, оформленных в национальном стиле с использованием айдентики Беларуси. Пространства будут включать выделенного продавца-эксперта, прошедшего обучение на производственной базе заводов-изготовителей, а также продуманную выкладку техники — телевизоров, холодильников, стиральных машин, варочных панелей и духовых шкафов, мониторов, ноутбуков, а еще мелкой бытовой техники. Бренд-зоны будут участвовать в маркетинговых и промо-активностях, направленных на продвижение продукции и повышение узнаваемости белорусских брендов среди российских покупателей.

В проекте планируется участие ключевых белорусских производителей бытовой техники с самым широким ассортиментом и проверенным качеством под брендами Горизонт, Атлант, Гефест, Брестгазоаппарат, и других производителей.

Пилотный запуск позволит оценить эффективность бренд-зон и восприятие продукции со стороны покупателей. При положительных результатах возможна масштабная реализация проекта на федеральном уровне.

Проект строится на партнерской модели. Вся техника поступает от производителей с полным пакетом документов, проходит обязательную сертификацию и проверяется на соответствие требованиям законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

Генеральный директор Компании М.Видео-Эльдорадо Феликс Либ:

«М.Видео-Эльдорадо давно выстраивает стратегические партнерства с белорусскими производителями, и запуск бренд-зон “Сделано в Беларуси” — важный шаг в этом направлении. Мы видим устойчивый интерес со стороны покупателей к технике, произведенной в России и других странах ЕАЭС, особенно когда речь идет о надежных и функциональных решениях по доступной цене. Белоруссия обладает сильной и современной производственной базой и высокой культурой инженерного качества.

Совместно с нашими белорусскими партнерами мы запустим уникальную концепцию — бренд-зоны в формате “магазин в магазине”, где будет представлен широкий ассортимент техники разных производителей из Белоруссии. Покупатели смогут получить профессиональную консультацию от опытных специалистов, протестировать технику и оценить ее в привычной обстановке.

Мы уверены, что этот проект станет успешным и будет масштабирован в другие регионы страны. Он выгоден всем: белорусским производителям — как возможность выйти на широкую аудиторию российских потребителей, покупателям — как доступ к качественным товарам по доступной цене, нашей Компании — как партнерская модель, расширяющая ассортимент и укрепляющая клиентскую лояльность».

Генеральный директор ОАО «Н Холдинг» Юрий Предко:

«Проект – это шаг к укреплению экономических связей. Он представляет собой стратегическую инициативу, направленную на укрепление торгово-экономических связей между Беларусью и Россией, повышение узнаваемости белорусских брендов и производителей электроники и бытовой техники, создание устойчивой и технологичной платформы для продвижения продукции производителей.

Это подписание символизирует не только начало нового этапа в торговых отношениях между крупнейшими компаниями двух стран, но и демонстрирует готовность российского рынка принимать и развивать продукцию высокого качества с глубокой инженерной традицией, произведенную в Беларуси.

Проект — это не просто торговля. Это доверие, качество и технологии, которые мы создаем вместе. Этот шаг показывает, что наш союз может быть не только политическим, но и экономическим, цифровым и культурным».