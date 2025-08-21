Может ли менеджер по продажам в первый месяц работы показать результат опытного продавца

Источник материала: ProBusiness





Ключевой проблемой, которая могла бы повлиять на темп роста компании «Инновационный консалтинг», стал период отпусков. Но собственник и участник совместного проекта портала «Про бизнес» и компании «Ресолва» «Ожидание и Реальность» Александр Шуст сумел наладить работу своей фирмы в июле. Он рассказал, что предпринял для этого, каких показателей достиг и что будет делать в августе.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

— В июле у нас, как и во многих компаниях, случился сезон отпусков. При этом мы поставили для себя задачу не снижать темп. Нужно было включить в работу двух новых специалистов и начать сотрудничество с несколькими лизинговыми компаниями. Ключевая цель — закрыть месяц с ростом выручки плюс 100% по отношению к 2024 г.

В итоге нам удалось подготовиться к отпускам ключевых сотрудников и часть из них уже отдыхают. Несмотря на это, все процессы в компании продолжают эффективно работать. Мы провели обучение двух новых сотрудников: секретаря и менеджера по продажам. Они вступили в должности и уже показали первые результаты, которые меня порадовали. К примеру, новый «продажник» за месяц работы смог достичь показателей, который прежний специалистпоказывал за 3−6 месяцев. Оказывается, так можно было. Я сделал вывод, что мы недорабатывали в плане подбора персонала, за счет чего не привлекали потенциальных клиентов и теряли деньги.





Состоялись переговоры с одним из главных игроков на рынке лизинга. Нам удалось найти точки соприкосновения и начать работу. Это радует, потому что я вижу в этом партнерстве большие перспективы.

Что касается плана по выручке, то желаемого результата достичь не удалось. Закрыли июль с ростом плюс 77% по отношению к аналогичному периоду в 2024 г. Причину видим в снижении деловой активности в сезон отпусков. Увы, мы не можем сохранять темп: работа с текущими клиентами идет в плановом режиме, а вот новые задачи переносятся из-за отпусков специалистов и ЛПР в компаниях.





Если говорить о трудностях, то столкнулись с вопросом пересмотра оргструктуры компании. Мы стремительно развиваемся и понимаем, что нужно увеличивать штат. Поэтому решили определить, каких специалистов и для каких задач нам не хватает. Оказалось, что руководителю направления по оценке нужен помощник. Мне удалось найти грамотного специалиста в течение двух дней через свои соц.сети. Благодаря ему, теперь у руководителя направления по оценке освободилось 30% времени для решения задач по развитию и усилению продаж.

Также мы пересмотрели план работы до конца года, потому что пока не дотягиваем до плановых показателей. По итогам 7 месяцев выполняем план на 86%. Чтобы наверстать отставание, все последующие месяцы нам нужно перевыполнять его. Мы продумали пять конкретных мероприятий, которые уже проработаны и будут запущены в сентябре после выхода руководителей из отпусков. Это и есть наш резерв по наращиванию темпов роста. Я уверен, что он сработает и мы расскажем о своих результатах.

В августе планируем выдержать план отпусков в компании, отдохнуть и набраться сил на дальнейшее движение к результату. Также хотим обеспечить бесперебойную работу компании и выполнение плана продаж с ростом плюс 100% к августу 2024 г.

