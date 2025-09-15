Belarus Retail & Real Estate Forum 2025. Большой Форум о рынке недвижимости состоится 25 сентября

Источник материала: ProBusiness





Одним из ключевых событий Премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025 станет Форум, который пройдет 25 сентября в Конференц-центре IBB (пр. Газеты Правда, 11).

На Форуме эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости, ритейла, общественного питания, логистики и маркетинга расскажут об актуальных тенденциях и эффективных инструментах развития бизнеса.

Участники Belarus Retail & Real Estate Forum 2025: представители управляющих компаний, инвесторов, технологических компаний, консультанты, девелоперы, ритейлеры, специалисты в сферах торговой и офисной недвижимости, HoReCa, логистики, владельцы бизнес-центров и все, кто работает в сфере торговли.

Среди спикеров — топ-менеджеры БНБ-Банк, NAI Belarus, askona, MASMI Belarus, Melon Fashion Group, Unistar, NZR - Новые Законы Ритейла, «Звук Бизнес», «ЛюксСофт», ZIEX, «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», hoster.by и другие.

Форум проходит в рамках мероприятий Премии Belarus Retail Real Estate Awards 2025, итоги которой будут объявлены на торжественной церемонии 26 сентября 2025 года.

Основные темы Belarus Retail & Real Estate Forum 2025

Тренды и перспективы развития сегмента общественного питания и HoReCa в Беларуси. Результаты исследования компаніі МАСМИ.

Рынок ритейла в Беларуси 2025-2026: риски или возможности?

Мерчандайзинг и проектирование магазинов: не магазин, а сцена: как превратить ритейл во впечатление.

Крупноформатная торговая недвижимость Беларуси: факты, тенденции, прогноз.

Как и зачем коммерческим аккаунтам создавать эмоции в социальных сетях и влюблять аудиторию?

Управление персоналом в торговых сетях: ключевые вызовы и эффективные решения

Инвестиции в коммерческую недвижимость и Как заработать на белорусской недвижимости?

Аналитика платежного поведения в ритейле для управленческих решений в коммерческой недвижимости.

Кейсы:

Опыт развиттия сети магазинов для дома в Беларуси и других странах СНГ.

Опыт создания и продвижения сети по оказанию бытовых услуг. Опыт коллабораций с другими ритейлерами и площадками.

⇒ Смотреть подробную программу Форума на сайте Премии. Стоимость участия в Belarus Retail & Real Estate Forum 2025 составляет 300 BYN без НДС.

⇒ Подать заявку на участие в Форуме