Belarus Retail & Real Estate Forum 2025. Большой Форум о рынке недвижимости состоится 25 сентября
18.09.2025 19:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На Форуме эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости, ритейла, общественного питания, логистики и маркетинга расскажут об актуальных тенденциях и эффективных инструментах развития бизнеса.
Участники Belarus Retail & Real Estate Forum 2025: представители управляющих компаний, инвесторов, технологических компаний, консультанты, девелоперы, ритейлеры, специалисты в сферах торговой и офисной недвижимости, HoReCa, логистики, владельцы бизнес-центров и все, кто работает в сфере торговли.
Среди спикеров — топ-менеджеры БНБ-Банк, NAI Belarus, askona, MASMI Belarus, Melon Fashion Group, Unistar, NZR - Новые Законы Ритейла, «Звук Бизнес», «ЛюксСофт», ZIEX, «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», hoster.by и другие.
Форум проходит в рамках мероприятий Премии Belarus Retail Real Estate Awards 2025, итоги которой будут объявлены на торжественной церемонии 26 сентября 2025 года.
Основные темы Belarus Retail & Real Estate Forum 2025
Кейсы:
Дополнительную информацию можно получить на сайте
Одним из ключевых событий Премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2025 станет Форум, который пройдет 25 сентября в Конференц-центре IBB (пр. Газеты Правда, 11).
