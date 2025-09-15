|
Без случайных гостей и саморекламы. Большой нетворкинг в бизнес-клубе собственников и топов, 30.09
Результативный нетворкинг — это прежде всего про уважение чужого времени и высокое качество коммуникаций. Про бизнес-знакомства как минимум с равными по финансовому и социальному статусу персонами, которые ничего друг другу не продают.
30 сентября Клуб Про бизнес, пожалуй самое большое сообщество собственников и топ-менеджеров, проводит управляемый нетворкинг. Вечер нужных деловых связей проводит Евгений Симоненко, генеральный директор Таймгруп Беларусь (люксовая розничная сеть Pandora, TOUS, I’M; time.by)
Вас ждут:
1. 3 часа качественных бизнес-знакомств с практиками: топ-менеджеры, собственники и предприниматели. Наша аудитория — финансово независимые, яркие и интересные личности, с большим управленческим опытом и насмотренностью. С реально работающими компаниями и серьезными проектами.
Нетворкинг без случаный гостей, навязчивой рекламы своих товаров и услуг за столами и плохого настроения.
2. Управляемое общение. Программа нетворкинга разрабатывается под запросы опытных топ-менеджеров и собственников.
3. Практическая экспертиза: вечер проводит Евгений Симоненко, один из самых эффективных топ-менеджеров Беларуси. Он точно знает, какие бизнес-знакомства приводят к результату.
👉 Тайминг:
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер Клуба — Группа компаний «Финтех Инвест»
Технологический партнер Клуба — МТС
Ждем Вас 30 сентября!
|
