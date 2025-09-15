ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Без случайных гостей и саморекламы. Большой нетворкинг в бизнес-клубе собственников и топов, 30.09

16.09.2025 15:20 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Результативный нетворкинг — это прежде всего про уважение чужого времени  и высокое качество коммуникаций. Про бизнес-знакомства как минимум с равными по финансовому и социальному статусу персонами, которые ничего друг другу не продают.

30 сентября Клуб Про бизнес, пожалуй самое большое сообщество собственников и топ-менеджеров, проводит управляемый нетворкинг. Вечер нужных деловых связей проводит Евгений Симоненко, генеральный директор Таймгруп Беларусь (люксовая розничная сеть Pandora, TOUS, I’M; time.by)

Вас ждут:

1. 3 часа качественных бизнес-знакомств с практиками: топ-менеджеры, собственники и предприниматели. Наша аудитория — финансово независимые, яркие и интересные личности, с большим управленческим опытом и насмотренностью. С реально работающими компаниями и серьезными проектами.

Нетворкинг без случаный гостей, навязчивой рекламы своих товаров и услуг за столами и плохого настроения.

2. Управляемое общение. Программа нетворкинга разрабатывается под запросы опытных топ-менеджеров и собственников.

3. Практическая экспертиза: вечер проводит Евгений Симоненко, один из самых эффективных топ-менеджеров Беларуси. Он точно знает, какие бизнес-знакомства приводят к результату.


Евгений Симоненко, генеральный директор Таймгруп Беларусь (люксовая розничная сеть Pandora, TOUS, I’M; time.by)

👉 Тайминг:
18:30 — 19:00 Регистрация, время для общения, приветственный кофе
19:00 — 21:00 Управляемый нетворкинг и анализ результатов
21:00 — 21:30 Неформальное общение и легкие закуски
🏚 Локация ивент-пространство «Бетон» (г. Минск, ул. Кальварийская, 17).


Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


 

Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер Клуба — Группа компаний «Финтех Инвест»

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба — МТС

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


 

Ждем Вас 30 сентября!


Два года подряд, в 2024 и 2025, Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
