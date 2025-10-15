|
МТБанк запустил акцию для бизнес-клиентов: счет от 0 рублей, кредит до 1 млн долларов по сниженной ставке, MTKassa бесплатно
МТБанк запустил масштабную акцию
Что ждет новых клиентов
Новые клиенты при подключении услуги расчетно-кассового обслуживания получат следующие бонусы:
Новые клиенты, подключающие эквайринг на условиях тарифного плана «Свой», могут получить бесплатно устройства MTKassa:
Дополнительно для операций по картам, выпущенным МТБанком, устанавливается ставка эквайринга в размере 0,99% (действует до 30 июня 2026 года).
Кроме того, МТБанк сформировал специальное предложение по кредитам:
Для новых клиентов, которые решат воспользоваться лизинговыми продуктами банка, предусматривается снижение ставки по лизингу на 1% годовых в первые 6 месяцев действия договора.
Выгоды для действующих клиентов
Акция также распространяется на те компании, которые уже имеют текущий (расчетный) счет в МТБанке и не имеют действующего зарплатного договора. При подключении зарплатного проекта Simple стоимость его обслуживания для них составит 0,1% на постоянной основе.
Для клиентов, которые ранее заключили с банком кредитный договор, при оформлении дополнительно еще одного договора действуют такие же акционные условия. Ставка по новому кредиту в USD или EUR в первые 12 месяцев составит 4,99%, далее — 7,99% годовых, финансирование может быть предоставлено на сумму до 1 млн долларов. По кредиту в белорусских рублях предусмотрена фиксированная ставка 13,24% годовых на весь срок кредита (до 2 лет). Максимально возможная сумма — 200 тыс. рублей.
