Кто будет платить налог на сверхприбыль в Беларуси в 2026 году

Источник материала: ProBusiness

В этом году состоятельные лица (без малого 8 тыс . человек) впервые уплатили подоходный налог по повышенной ставке 25%. Прогрессивное налогообложение не новое явление для суверенной Беларуси, оно применялось до 2009 г. Прямая зависимость размера обязательного платежа от величины дохода характерна для большинства европейских налоговый систем. В Беларуси к прогрессивной шкале вернулись с 2024 г., в предстоящем году планируется введение еще одной повышенной ставки подоходного налога для еще более обеспеченной категории лиц — 40%. Как обозначил глава налогового ведомства, нововведение коснется порядка 1 тыс. плательщиков. «Про бизнес» разобрался вместе с экспертом, как будет реализована повышенная ставка подоходного налога.



Анна Протас

Юрист консалтинговой компании Resolva

Новые ставки 25% и 40%: кто будет платить?

— Определенные доходы, начисленные за 2026 г. в размере свыше 350 000 BYN, будут подлежать в части сумм превышения налогообложению по ставкам 25% и 40%, а именно:

в сумме свыше 350 000 BYN и до 600 000 рублей — 25%,

в сумме свыше 600 000 BYN — 40%.

Основаниями для налогообложения доходов по повышенным ставкам, помимо размера, дохода являются в совокупности следующие обстоятельства:

1.Доходы начислены от источников в Республике Беларусь, в частности от белорусских организаций и индивидуальных предпринимателей, а также от иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, представительств иностранных организаций, открытых в установленном законодательством порядке.

По-прежнему, доходы, полученные от источников за пределами Республики Беларусь (например, дивиденды от иностранных организаций), не планируется включать в совокупность доходов для целей налогообложения по повышенным ставкам.

Налогообложение доходов осуществляется по ставке 13%, установленной пунктом 1 статьи 214 Налогового кодекса Республики Беларусь.

В случае, если доход подлежит налогообложению по иным ставкам, отличным от 13%, а также по ставке 13%, но предусмотренной пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 13.12.2024 № 47-З «Об изменении законов» для налогообложения доходов по трудовым договорам от резидентов ПВТ, такой доход не включается в совокупность доходов, подлежащих налогообложению по ставкам 25% и 40%.

2.Доходы относятся к определенным видам. Перечень доходов с 2026 г. планируется по отдельным позициям уточнить и, в целом, расширить. Так, под повышенное налогообложение помимо дивидендов, доходов в рамках трудовых отношений (законодатель определяет, что такими доходами являются заработная плата, иные выплаты работникам, установленные законодательством, коллективным договором, соглашением, иными локальными правовыми актами, трудовым договором), а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, создание, использование объектов интеллектуальной собственности, отчуждение имущественных прав на них, с 2026 г. попадают:

3.Подлежащие налогообложению подоходным налогом компенсации, начисленные нанимателем работнику в размерах, превышающих предельные размеры или нормы выплаты таких компенсаций, установленные законодательством, в том числе в виде возмещения расходов на служебные командировки, компенсаций за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие).

4.Доходы, начисленные налоговым агентом лицу, с которым прекращены трудовые отношения, в рамках законодательства о труде.

5.Роялти (законодатель отдельно обозначает этот вид дохода, который по своей сути представляет вознаграждение (плату) за использование объекта интеллектуальной собственности, что и по действующему законодательству должно включаться в совокупность доходов, облагаемых налогом по повышенной ставке).

6.Проценты по займу, предоставленному плательщиком налоговому агенту.

7.Суммы превышения возвращаемых налоговым агентом плательщику денежных средств над суммой ранее переданных плательщиком такому налоговому агенту средств на возвратной или условно возвратной основе, в том числе по договору займа.

8.Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества.

9.Компенсация за износ транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих плательщику.

10.Доходы адвокатов от осуществления адвокатской деятельности.

11.Доходы нотариусов от осуществления нотариальной деятельности в нотариальных конторах.

12.Вознаграждения членам наблюдательного совета (совета директоров).







Применение повышенных ставок налога не коснется:

Пособий по государственному социальному страхованию и государственному социальному обеспечению, за исключением пособия по временной нетрудоспособности (в том числе пособия по уходу за больным ребенком), выплачиваемые из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, начисляемые нанимателем работнику в соответствии с законодательством.

Доходов в виде страховых взносов (страховых премий), оплаченных нанимателем за счет собственных средств в пользу работника:

по договорам обязательного страхования, осуществляемого в порядке, установленном законодательством; по договорам добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии; по договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки работника за границу при направлении его в служебную командировку.

Доходов в виде страхового обеспечения (страховой выплаты) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями Республики Беларусь.

Безвозмездной (спонсорской) помощи, материальная или иная помощь, начисленные нанимателем работникам:

нуждающихся в получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, или на оказание медицинской помощи их детям-инвалидам либо детям до 18 лет;

в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера;

иных доходов от налоговых агентов, не признаваемые объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц.

Законопроект предусматривает возложение обязанности по исчислению налога по повышенным ставкам (при наличии оснований), удержанию и перечислению его в бюджет налогового агента при фактической выплате им дохода иностранцам. При этом получатель дохода, являющийся иностранным гражданином (подданным), лицом без гражданства (подданства), постоянно не проживающий в Республике Беларусь, не освобождается от обязанности декларирования полученных доходов.

Законопроектом также предусматривается возможность зачесть налог на прибыль, исчисленный и уплаченный дочерней белорусской организацией при перечислении дивидендов другой белорусской организации, которые последняя включила в распределенную в качестве дивидендов прибыль при принятии решения о ее направлении на выплату дивидендов физическим лицам. Налог на прибыль принимается к зачету при исчислении подоходного налога с учетом коэффициента, рассчитанного как соотношение суммы дивидендов, начисленных физическому лицу, к общей сумме прибыли, распределенной в качестве дивидендов белорусской организацией, учредителем (участником) которой такое лицо является.

Традиционно ближе к новогодним праздникам будем ждать принятого закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь и следить за официальными разъяснениями и комментариями налоговой службы.