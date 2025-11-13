Не только ручки и ежедневники с логотипом. Вот какими могут быть действительно крутые корпоративные подарки

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Слепухо

Каждый праздничный сезон компании снова сталкиваются с вечным вопросом: чем порадовать сотрудников и партнёров? Блокноты, термокружки, брендированные шоперы уже давно никого не впечатляют — такие подарки быстро забываются. Но всем важно чувствовать, что их ценят. О том, как корпоративные украшения могут стать настоящим знаком внимания, рассказывает Анастасия Слепухо, коммерческий директор ювелирной сети ORO .

Корпоративные подарки — почему пора делать их иначе

— Анастасия, какое место, на ваш взгляд, занимают подарки в деловых отношениях сегодня? Почему этот элемент внимания по‑прежнему важен?

— Корпоративные подарки — это классный стратегический инструмент, который помогает компаниям решать сразу несколько важных задач.

Во-первых, это способ реально поддержать и повысить лояльность сотрудников к компании. Когда работника поощряют за достижения или выделяют среди лучших, он чувствует свою важность — это мотивирует и укрепляет внутреннюю команду.

Согласитесь, если сотрудник для компании действительно ценен, то будет не лишним подтвердить это и сделать действительно ценный подарок. Это демонстрация взаимности, признание вклада человека в развитие бизнеса. Кроме того корпоративные подарки позволяют отмечать важные вехи: юбилеи компании, ребрендинг, достижения каких-то значимых результатов. Это могут быть и личные заслуги сотрудников, например, подарок в честь десятилетия работы или повышение в должности.





Через оригинальные или брендированные аксессуары можно формировать HR-бренд, а также поддерживать корпоративный стиль. Всё это работает на популяризацию компании и долгосрочную вовлеченность персонала.

— Корпоративные подарки — это всегда только для сотрудников?

— Конечно, нет! Уже давно существует и прекрасно себя проявляет практика дарить подарки партнерам, коллегам, медиа, блогерам. Это способ подчеркнуть ценность сотрудничества, завоевать лояльность и выделиться среди конкурентов. Подарки от бизнеса или бренда помогают поддерживать узнаваемость и запоминаемость, а еще — укрепить деловые связи, стать поводом для дальнейшего взаимодействия.

— Что, на ваш взгляд, важно в корпоративных подарках? Символизм, уместность, эмоция, форма подачи?

— Все это важно, безусловно. В хорошем подарке все должно быть продумано до мелочей. Но самое главное — подарок должен впечатлять, не оставлять безразличным.

Оригинальный подарок останется в памяти намного дольше, сформирует ассоциацию с брендом, а значит, и будет работать на репутацию компании все последующие годы. Мы сами часто получаем подарки от партнеров и различных участников белорусского рынка. И поверьте, запоминаются те, кто подходит к этой задаче неформально. Стандартными ежедневниками и шоперами уже никого не удивишь. А ведь цель корпоративного подарка — зацепить, вдохновить, порадовать.





— ORO решили предложить рынку новый подход к корпоративным подаркам?

— На самом деле идея не нова. Многие крупные компании выпускали ювелирные украшения, чтобы поощрить или просто порадовать сотрудников. Такая практика характерна для компаний с широкими сетями филиалов — например, для банков, отелей, бутиков.

Но в Беларуси пока подобные кейсы — скорее редкость. Возможно, в компаниях пока не понимают, как ювелирные украшения можно адаптировать под ценности своего бренда.

И мы хотим показать рынку, что ювелирные украшения в качестве корпоративных подарков — это не просто возможно, но и может быть уникальным опытом, вызывающим вау-эффект. — Были ли в вашей практике случаи, когда компания заказывала индивидуальные украшения — в корпоративном стиле, с символикой бренда, фирменной идеей?

— Да, к нам обращались некоторые компании. В частности, из банковской сферы, а также из транспортной. Мы разрабатывали для них изделия «под ключ»: от предложения вариантов концепции до выпуска партии украшений. Считаю, что у нас был достаточно успешный опыт. И хотелось бы его и далее транслировать рынку, в других компаниях и сферах.

Кроме того, мы сами испробовали эффективность такого решения. Хотели создать ювелирные сувениры, которые было бы приятно привезти из путешествия в Беларусь. Так мы сделали «Буслика» — небольшую брошь-символ, а также подвеску «Василек».





«Буслик» в итоге приглянулся не только гостям нашей страны, но и медработникам, акушерам, для которых аист — своего рода талисман. И эти украшения традиционно ставят рекорды по продажам в сети, их с удовольствием покупают в подарок или как памятный сувенир. Уверены, что такой же успех ждет и наши «Васильки», которые уже поступили в продажу.





Ювелирные корпоративные подарки: индивидуальность и вариативность

— Анастасия, расскажите, какие опции ювелирных корпоративных подарков есть в ORO?

— В сети ювелирных салонов ORO для корпоративных клиентов предложено сразу несколько продуманных решений — в зависимости от задач, бюджета и масштаба.





Для тех, кто хочет эксклюзив — ORO готовы разработать украшение с индивидуальным дизайном под конкретный бренд. Это могут быть, например, кулоны, броши, значки или фирменные подвески с символами компании, логотипами, корпоративными цветами или даже идеями под отраслевые особенности — все зависит от креативного запроса заказчика.

Мы предлагаем компаниям не шаблонные «массовые» подарки, а возможность создать украшение с особым посылом. Это всегда не просто сувенир, а маленькая история, которая сопровождает человека годами.​ Весь процесс созданий украшений занимает 2,5−3 месяца: команда ORO помогает найти идею, подготовить эскиз, направляет заказ на ювелирный завод, где создается форма-клише, после чего партия изделий отправляется в производство.

Стартовые корпоративные тиражи — 50−100 штук. Точная стоимость всегда зависит от материалов (серебро, золото, эмали, камни) и веса изделия, то есть формируется индивидуально. Однако мы готовы предложить особые условия для корпоративных клиентов: наценка будет минимальной (для понимания: примерно на 30% дешевле, чем стоимость ювелирных изделий на сайте).

— А если у компании нет времени или готовности заниматься разработкой украшений?

— Если важно подобрать подарок быстро, ORO предложит варианты из обширного ассортимента . Даже если украшений нет в наличии в наших салонах, мы готовы связаться с производителем и оперативно привезти желаемые изделия под заказ. Это могут быть:

универсальные классические украшения «вне времени». Например, в женском коллективе всегда актуальны серьги-пуссеты, лаконичные цепочки;

украшения-символы, подобранные под сферу заказчика (брелоки, подвески, значки);

аксессуары, привязанные к определенному празднику — например, подвески-символы года для новогоднего поздравления.

Такой подход удобен, когда нужно порадовать сотрудников или отметить событие с минимальными сроками и гарантированным вау-эффектом.

— Но ведь всем все равно не угодишь… Как сделать корпоративный ювелирный подарок максимально универсальным?

— Без проблем! ORO предлагает гибкую схему: компании с любым масштабом легко могут выбрать подарочные сертификаты для своей команды. Это удобный вариант для больших команд, когда нужно учесть вкусы и пожелания каждого.​





Максимальная вариативность и свобода выбора получателя — ключевая идея сертификатов ORO. Заказ может быть на любую сумму, и особенно выгодные условия предоставляются при тираже от 50 штук — действует заметная корпоративная скидка. Сертификат позволяет каждому сотруднику или партнеру выбрать именно то украшение, которое подойдет именно ему.

Вдобавок к сертификату ORO готовы подарить всем адресатам сертификата участие в программе лояльности ORO сразу с максимальной скидкой 10%. Это позволит дополнительно сэкономить при покупке. Кроме того любой из ювелирных корпоративных подарков ORO оформят в фирменные коробочки, добавят карточки с пожеланиями, а для корпоративных клиентов возможно сделать комплектацию в цветах компании — чтобы подарок был по-настоящему персональным и запоминался с первой секунды.

— Если представить, что вы можете выбрать символ или украшение, которое хотелось бы подарить всему белорусскому бизнесу, что бы это было и почему?

— Наверное, я бы выбрала зубра. Он большой, сильный и устойчивый — как тот бизнес, который хочется видеть в стране. Мне кажется, этот символ олицетворяет надежность и развитие, а еще — спокойную силу, которая помогает двигаться вперед, несмотря ни на что.

Пусть у белорусских компаний всегда будет энергия для роста и желание удивлять своих сотрудников и партнеров — тогда подарки будут не просто вещью, а настоящим знаком внимания и уважения.









