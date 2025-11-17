ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Быть рядом, когда ребенок онлайн: А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»

17.11.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, А1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запустили второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети» — инициативы, направленной на повышение информированности об ответственном влиянии в социальных сетях и создании безопасной онлайн-среды.

Продолжая успех первого сезона, который завершился в мае этого года, в этот раз Клуб обратит внимание на развитие культуры цифрового родительства и формирование взаимного доверия между родителями и детьми в онлайн-пространстве.

Концепция нового потока — «Взаимная подписка» для семей, которые выбирают доверие, поддержку и ответственное поведение в сети. Современные родители становятся инфлюенсерами для своих детей, поэтому очень важно, чтобы между ними существовала «взаимная подписка» — открытый диалог о цифровых рисках и безопасном поведении онлайн.


Этот сезон объединяет блогеров и создателей контента, чьи материалы посвящены семейным темам и которые сами являются родителями. Цель проекта — объединить бизнес, экспертов и блогеров ради общей миссии: сделать интернет безопасным пространством для будущих поколений. В интерактивных форматах бранчей с экспертами в области психологии, педагогики и кибербезопасности участники обсудят практические аспекты — семейные правила поведения в сети, защиту приватности, реагирование на киберугрозы, а также получат практические инструменты для своей цифровой безопасности.


Первая встреча Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети» состоялась 15 ноября в офисе А1. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, посвящённого актуальным вопросам цифровой грамотности и ответственного влияния. Более 25 белорусских блогеров присоединились к дискуссии и поделились своим видением ситуации в цифровом пространстве.


Серия встреч продолжится, и участники вместе с экспертами обсудят следующие темы:

  • 22 ноября — «Цифровое насилие: как распознавать и реагировать на онлайн-угрозы»;
  • 29 ноября — «Безопасность личных данных и приватность ребёнка»;
  • 6 декабря — «Цифровая гигиена семьи и кибербезопасность».

Цель Клуба — объединить лидеров мнений и экспертов для совместного поиска решений, которые помогут сделать интернет безопаснее для всех.


«Образование в области цифровой безопасности — это инвестирование в будущее наших детей. Такие проекты не только помогают защитить наших детей и сделать их онлайн‑жизнь безопаснее, но и учат детей и родителей взаимопониманию и ответственности. Создавая платформы для диалога между родителями и детьми, мы формируем культуру доверия и уважения в цифровой среде, и это главная ценность нового сезона проекта», — рассказала председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.

По итогам программы участники получат сертификаты и станут амбассадорами ответственного влияния А1. На сайте проекта influence.a1.by будут опубликованы заметки, фото- и видеоотчеты. Там же можно более детально ознакомиться с идеей проекта.


«В мире, где онлайн-окружение становится частью повседневной жизни, важно не только научить детей правилам безопасности, но и создавать атмосферу взаимного доверия и поддержки. Образование и диалог — это главные инструменты против возможных онлайн-рисков, а ответственный подход к цифровому воспитанию помогает не только защитить детей, но и укрепить семейные связи», — отметили в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).


Инициатива «Ты в сети» помогает сформировать новое поколение осознанных пользователей интернета — родителей и детей, которые понимают ценность доверия, безопасности и взаимного уважения в цифровом мире. Своим примером Клуб ответственных инфлюенсеров демонстрирует, что онлайн-пространство может быть не только местом общения и творчества, но и пространством поддержки, заботы и ответственности.

 
 
