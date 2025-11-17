|
Быть рядом, когда ребенок онлайн: А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»
17.11.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, А1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запустили второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров
Продолжая успех первого сезона, который завершился в мае этого года, в этот раз
Концепция нового потока — «Взаимная подписка» для семей, которые выбирают доверие, поддержку и ответственное поведение в сети. Современные родители становятся инфлюенсерами для своих детей, поэтому очень важно, чтобы между ними существовала «взаимная подписка» — открытый диалог о цифровых рисках и безопасном поведении онлайн.
Этот сезон объединяет блогеров и создателей контента, чьи материалы посвящены семейным темам и которые сами являются родителями. Цель проекта — объединить бизнес, экспертов и блогеров ради общей миссии: сделать интернет безопасным пространством для будущих поколений. В интерактивных форматах бранчей с экспертами в области психологии, педагогики и кибербезопасности участники обсудят практические аспекты — семейные правила поведения в сети, защиту приватности, реагирование на киберугрозы, а также получат практические инструменты для своей цифровой безопасности.
Первая встреча Клуба ответственных инфлюенсеров
Серия встреч продолжится, и участники вместе с экспертами обсудят следующие темы:
Цель Клуба — объединить лидеров мнений и экспертов для совместного поиска решений, которые помогут сделать интернет безопаснее для всех.
«Образование в области цифровой безопасности — это инвестирование в будущее наших детей. Такие проекты не только помогают защитить наших детей и сделать их онлайн‑жизнь безопаснее, но и учат детей и родителей взаимопониманию и ответственности. Создавая платформы для диалога между родителями и детьми, мы формируем культуру доверия и уважения в цифровой среде, и это главная ценность нового сезона проекта», — рассказала председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.
По итогам программы участники получат сертификаты и станут амбассадорами ответственного влияния А1. На сайте проекта
«В мире, где онлайн-окружение становится частью повседневной жизни, важно не только научить детей правилам безопасности, но и создавать атмосферу взаимного доверия и поддержки. Образование и диалог — это главные инструменты против возможных онлайн-рисков, а ответственный подход к цифровому воспитанию помогает не только защитить детей, но и укрепить семейные связи», — отметили в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Инициатива «Ты в сети» помогает сформировать новое поколение осознанных пользователей интернета — родителей и детей, которые понимают ценность доверия, безопасности и взаимного уважения в цифровом мире. Своим примером Клуб ответственных инфлюенсеров демонстрирует, что онлайн-пространство может быть не только местом общения и творчества, но и пространством поддержки, заботы и ответственности.
Быть рядом, когда ребенок онлайн: А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»
Ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, А1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запустили второй...
