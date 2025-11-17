Финансовое поведение белорусов. Полезные инсайты для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Как белорусы распоряжаются деньгами, совершают покупки и относятся к кредитам? Что думают о подготовке к пенсии, неожиданных тратах и использовании наличных? Маркетинговая служба Беларусбанка провела масштабное исследование финансового поведения клиентов. Участие в нем приняли 17,8 тыс. респондентов. Рассказываем об очевидных трендах и скрытых противоречиях в денежных привычках.

«Беларусбанк» — генеральный партнер конференции «Бери и Делай!» .

19 ноября в отеле «Пекин» — остались последние билеты.

Кто участвовал в исследовании Самая многочисленная группа участников опроса — это живущие в Минске замужние женщины 46−57 лет с высшим образованием и доходом от 1,2 до 2,5 тыс. рублей. Основной источник дохода типичного респондента — зарплата (72,9%).



На что белорусы тратят деньги

Ключевая статья обязательных ежемесячных трат для большинства белорусов — это оплата коммунальных услуг.

Вполне ожидаемо, что мобильная связь и интернет (85,3%) по важности сравнялись с коммунальными платежами (81,8%), став базовой необходимостью. Значительный удельный вес в обязательных тратах столичных жителей занимает оплата общественного транспорта (58,9%).

Кредитная нагрузка уже стала нормой: 55,2% респондентов имеют действующие кредитные обязательства, причем в регионах доля заемщиков превышает аналогичный показатель по столице — 56,7% против 50%. Страховые же взносы у опрашиваемых не в приоритете: их делают лишь 15%.

Помимо обязательных ежемесячных трат в тройке лидеров статей планируемых расходов у респондентов:

уход за собой (51%);

(51%); медицина (47,2%);

(47,2%); личные накопления (41,7%).

Кстати, расходы на домашних животных планируют 41,3% опрошенных, что ярко свидетельствует о социокультурном сдвиге: питомцы воспринимаются как полноценные члены семьи, и средства заранее распределяются с учетом их потребностей. Более трети респондентов также закладывают в свой бюджет траты на заправку или зарядку автомобиля, а также развлечения.





Таким образом преобладающее значение в структуре потребления опрошенных имеют не базовые, а эмоционально окрашенные статьи расходов. Кроме того, в ответах респондентов усматривается некоторое противоречие:

Несмотря на высокую готовность планировать траты на медицинские услуги (47%), лишь 15% респондентов осуществляют регулярные страховые взносы. Выходит, платить по факту наступления проблемы (на лечение) кажется предпочтительнее, чем вкладывать средства в ее предотвращение (страховка).

Как следят за тратами и копят

Опрос показал, что респонденты хотят контролировать расходы, однако системно этого не делают:

43% не отслеживают расходы вовсе;

28,4% используют специализированные приложения или таблицы;

19,6% держат все в голове;

9% сохраняют чеки.

При этом 56% контролируют остаток средств через мобильные приложения банков. Традиционные каналы — SMS-информирование (11,4%) и интернет-банкинг (31,2%) — постепенно уступают место более удобным мобильным сервисам.

Опрошенные не забывают о сбережениях: 65,5% регулярно откладывают или копят на конкретные цели.

Уровень инвестиционной активности остается незначительным — всего 3,7% решаются активно приумножать капитал. Большинство (79,9%) сознательно отказывается от доходности и не принимает в расчет инфляцию ради быстрого доступа к деньгам и психологического спокойствия за их сохранность: 40,6% хранят наличные дома, 39,3% держат средства на карте или счете. Банковские вклады выбирают лишь 18,6%.





Инвестиционные стратегии респондентов преимущественно консервативны: валюта (40,9%) и ценные бумаги (39%). Значительная часть опрошенных считает, что нет актива надежнее, чем они сами: 31,9% инвестируют в себя. Более нишевыми являются инвестиции в недвижимость (22,7%) и криптовалюту (26,8%), а наименее востребованными — предметы искусства, собственный бизнес, краундинвестирование.

Интерес к иностранной валюте и инвестициям в себя одинаково высок во всех возрастных группах, а вот, например, крипта — дело молодых.

Финансовую подушку безопасности имеют 50,9% респондентов, однако ее «пышность» варьируется: самый частый объем (24,2%) — не более трех месяцев. Что касается пенсионного планирования, 81% об этом вообще не задумываются либо полностью полагаются на государственную систему.





И снова парадокс: опрошенные готовы копить и инвестировать, например, в валюту, но не считают приоритетным собирать на пенсию. Предметом системного финансового планирования пока не стали и крупные будущие расходы более близкой перспективы, например, оплата обучения детей. Почти половина респондентов (45,7%) не задумывались об этом или не предпринимают никаких действий, еще 18,2% считают, что подобные траты им не грозят, и лишь 36,3% уже начали формировать такие накопления.

Как относятся к кредитам

Отношение опрошенных к заемным средствам можно охарактеризовать как взвешенно-осторожное: 47,4%, избегают кредитов либо воспринимают негативно. Только 23,2% считают их удобным финансовым инструментом. Большинство прибегает к ним вынужденно, только в крайних случаях (33,2%).

Участники опроса отчетливо разделяют кредитование на разумное и неразумное. Наиболее оправданными целями считают крупные, фундаментальные приобретения: недвижимость (62,2%), автомобиль (36,4%), крупная бытовая техника (41,6%), мебель (33,2%). Оформление кредита на одежду, путешествия или лечение воспринимается как нерациональное.

К рассрочке респонденты более благосклонны: простой и «бесплатный» в восприятии людей инструмент регулярно использует 41,1%.

Как ведут себя онлайн

Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью финансового поведения 96,8% опрошенных, причем 66,8% взаимодействуют с банками исключительно через мобильные приложения. Вполне ожидаемо, что безналичный расчет на сильных позициях: он в приоритете у 41,7% респондентов, еще 30,3% комбинируют способы расчетов.

Безоговорочное лидерство среди инструментов безналичной оплаты у банковских карт (90,3%). Результаты Pay-сервисов и виртуальных карт скромнее — 22% и 13,5% соответственно.

Онлайн-покупки совершают 84,6% респондентов. Чаше всего это одежда и обувь (55,6%), бытовая химия (41,2%), техника и электроника (40%), косметика (34,4%). Гибридный шопинг также стал нормой: 65,4% совмещают онлайн- и офлайн-покупки, а 56,6% используют как маркетплейсы, так и специализированные магазины.





Что интересно, цифровизация не абсолютна. Основные причины отказа от безналичных платежей — психологические: нежелание менять привычки (31,8%), опасение за сохранность средств (16,7%) и персональных данных (13%).

Наличные тоже не сдают позиций: они по-прежнему нужны «на всякий случай» (53,9%) или для покупок там, «где не принимают карту» (70,4%) и выполняют страховочную функцию — вдруг цифровая система даст сбой.

В целом опрошенные довольно рациональны в своих подходах к расходам. Для сокращения трат они используют классические методы — покупки по акциям (52,2%), сравнение цен (49,4%), промокоды, дисконт-центры, покупки в рассрочку, оптом и в рамках бюджета (16,5−22%). Мани-бэк воспринимается как дополнительная выгода, а не способ экономии.

Финансовый портрет участников: современный потребитель технологически продвинут, но финансово консервативен, хочет контролировать бюджет, но избегает рутины, боится кредитов, но любит рассрочку, живет сегодняшним днем, но с тревогой смотрит в будущее, прагматичен, осторожен, но постепенно адаптируется к новым условиям, формирует привычки на стыке комфорта, доверия и необходимости.