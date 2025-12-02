Креативный Цех: Инхаус vs. Агентства — что выгоднее для бизнеса?

Источник материала: ProBusiness





Когда бизнесу нужны креативные идеи и цепляющие рекламные кампании — лучше собирать свою команду или нанимать агентство? В новом выпуске проекта Talking Hall разбираем полный противоречий вопрос для отделов маркетинга: делать самим или отдать на аутсорс?

В видео-подкасте Head of Marketing компании Betera Анастасия Петрович и маркетинг-директор Oasis Grour и «Бобруйского бровара» Светлана Волковец разбирают два полярных подхода: инхаус и аутсорс.​ Взвешиваем все за и против и делаем выбор в зависимости от потребностей компании.

Где креатив получается эффективнее, глубже и быстрее? Какой вариант в итоге выгоднее по деньгам и результату? Как меняется качество идей, когда команда «сидит внутри» бренда или работает со стороны — спикеры делятся реальными кейсами, цифрами и выводами.​

Разговор будет полезен собственникам, маркетологам и тем, кто как раз думает: инвестировать в свою креативную команду или продолжать работать с агентствами.

