Истории о школе катания на коньках, о творческом бизнесе и о новой маркетинговой реальности

Источник материала: ProBusiness

На этой неделе предприниматели делились историями о создании бизнесов на любви к своему делу, откровенно говорили о провалах,а эксперты рассказали о новых правилах в маркетинге, где скорость важнее безупречного качества.

Полезное для бизнеса

Гибкость вместо бюджета: почему в SMM больше не нужен сложный продакшн

Анализ нового тренда в цифровом маркетинге. Приоритетом становится не идеально снятый «фильм», а способность быстро генерировать поток релевантного контента, тестировать гипотезы и реагировать на тренды в реальном времени. Искусственный интеллект стал ключевым инструментом для ускорения процессов — от создания десятков вариантов креативов до предварительного анализа их эффективности. Главный вывод: выигрывает не тот, кто тратит больше, а тот, кто быстрее находит работающие механики и научился использовать AI как союзника для преодоления рутины.

Истории бизнеса

«Чем больше продаешь, тем больше недовольных». Как основательница Heartiness.by научилась спокойствию за 16 лет в бизнесе

История 16-летнего пути бренда Heartiness.by. Основательница Оксана Виноградова начинала со слингов для мам, а сейчас создает платки и одежду из натуральных итальянских тканей для взыскательной аудитории. Ее производство, расположенное в 40 км от столицы, — это полный цикл: от выбора пряжи и дизайна до ткачества и финишной обработки.

Начинал инструктором в Ледовом, сейчас — планирует ледовые туры. История бизнеса, который начался с подработки

Пример того, как можно превратить увлечение и подработку в растущий проект . Александр Гаевский начал как инструктор, а через три года возглавил собственную школу катания на коньках Justskate.by. Его ниша — обучение любителей и детей, что позволяет избежать прямой конкуренции с профессиональными спортивными школами. Помимо занятий, бизнес развивается за счет создания сообщества, и поиска новой масштабируемой модели для выхода в регионы.

