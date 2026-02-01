Истории о школе катания на коньках, о творческом бизнесе и о новой маркетинговой реальности

На этой неделе предприниматели делились историями о создании бизнесов на любви к своему делу, откровенно говорили о провалах,а эксперты рассказали о новых правилах в маркетинге, где скорость важнее безупречного качества.
Полезное для бизнеса
Гибкость вместо бюджета: почему в SMM больше не нужен сложный продакшн
Анализ нового тренда в цифровом маркетинге. Приоритетом становится не идеально снятый «фильм», а способность быстро генерировать поток релевантного контента, тестировать гипотезы и реагировать на тренды в реальном времени. Искусственный интеллект стал ключевым инструментом для ускорения процессов — от создания десятков вариантов креативов до предварительного анализа их эффективности. Главный вывод: выигрывает не тот, кто тратит больше, а тот, кто быстрее находит работающие механики и научился использовать AI как союзника для преодоления рутины.
Истории бизнеса
«Чем больше продаешь, тем больше недовольных». Как основательница Heartiness.by научилась спокойствию за 16 лет в бизнесе История 16-летнего пути бренда Heartiness.by. Основательница Оксана Виноградова начинала со слингов для мам, а сейчас создает платки и одежду из натуральных итальянских тканей для взыскательной аудитории. Ее производство, расположенное в 40 км от столицы, — это полный цикл: от выбора пряжи и дизайна до ткачества и финишной обработки.
Начинал инструктором в Ледовом, сейчас — планирует ледовые туры. История бизнеса, который начался с подработки
Пример того, как можно превратить увлечение и подработку в растущий проект. Александр Гаевский начал как инструктор, а через три года возглавил собственную школу катания на коньках Justskate.by. Его ниша — обучение любителей и детей, что позволяет избежать прямой конкуренции с профессиональными спортивными школами. Помимо занятий, бизнес развивается за счет создания сообщества, и поиска новой масштабируемой модели для выхода в регионы.
«Я хотела закрыть студию, когда вместе с преподавателем ушло 80% клиентов». Главные ошибки и вынесенные уроки владелицы школы бачаты
Откровенный рассказ Екатерины Шапутько о превращении мечты о танцах в бизнес, который пережил болезненный кризис. После переезда в Минск и ухода ключевого преподавателя вместе с 80% клиентов она хотела закрыть школу Estarico dance. Этот провал стал самым важным уроком: нельзя завязывать весь бизнес на одном человеке, а философию комьюнити обязательно нужно подкреплять строгим финансовым учетом. Сейчас школа не просто место для танцев, а сообщество для общения, где ценность создается через атмосферу доверия и вдохновения.