Семашко сделал ряд заявлений относительно результатов переговоров Лукашенко и Путина

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Посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, сделал ряд заявлений, сообщает БелТА .





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На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.

Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели.

Белорусская и российская стороны нашли решение вопросов по поводу снятия наличных ограничений на поставки белорусских продуктов питания в Россию.

Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 миллионов из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти.

Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам Владимира Семашко, вопрос компенсации затрагивался на переговорах глав государств.





Белорусская и российская стороны нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.





Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления. И я признателен Президенту России Владимиру Путину, что в перерыве встречи президентов тет-а-тет он дал поручение председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчеты мы должны согласовать - по поясам, доходность и т.д., чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку", - рассказал Владимир Семашко.

Посол отметил, что после того, как будут согласованы все интеграционные карты и они вступят в силу с 1 января 2021 года, вопрос о цене поставок газа в Беларусь будет снят полностью. "Мы ставим вопрос о том, какая будет цена газа на 2020 год", - подчеркнул он. Дипломат напомнил, что в соответствии с межправительственными соглашениями стоимость поставок газа на 2020 год должна была быть согласована еще к 1 июля 2019 года. "К сожалению, мы опять подошли к концу года, - констатировал Владимир Семашко. - Но я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером и Министерством энергетики РФ, а возможно и с участием Дмитрия Козака".

По словам дипломата, поскольку стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ, белорусская сторона настаивает на том, что и в 2020 году его цена должна снижаться, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства. "А какая это база, если на границе газ почти в два раза дороже, чем в Смоленской области. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе. А для того чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем", - сказал Владимир Семашко.

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров глав государств,.





Владимир Семашко констатировал, что компенсация издержек из-за налогового маневра - одна из сложных проблем в двусторонних отношениях. "Пока мы не договоримся по унификация налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос, - сказал он. - Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились".

Однако, отметил посол, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года в том же положении, что и сейчас, президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и т.д. "Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", - резюмировал Владимир Семашко.

Белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.





"6 декабря встретились премьеры, заслушали министров энергетики. Констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии. Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. Это уже делали президенты 7 декабря", - рассказал Владимир Семашко.

"Можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе, - отметил дипломат. - В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений".

Посол напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт, подытожил Владимир Семашко.