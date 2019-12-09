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Взаимное признание виз: возможно ли это?
10.12.2019 14:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Соглашение по взаимному признанию виз может быть принято только после решения президентов двух государств.
Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Москве на научно-практической конференции 10 декабря.
По словам Рапоты, соглашение уже готово, остается «поставить завершающие точки на уровне глав государств», передает
Госсекретарь отметил, что препятствием в решении опроса являются и бизнес-интересы операторов сотовой связи Беларуси и России.
«Мы пока продвинулись в общем понимании, что это надо делать», - сказал Рапота. По его словам, когда парламент выдвинул эту идею, то первое впечатление было негативным. «Поскольку это трудно, невозможно, не нужно и так далее. Сейчас уже понимание того, что это возможно, это необходимо, есть», - отметил он.
Однако теперь «вопрос уперся» в бизнес-интересы операторов, и эти интересы должны быть учтены, как и интересы граждан. «Как удастся это сделать нашим министерствам - посмотрим. Я думаю, что мы должны оптимистично смотреть на ситуацию», - подытожил Рапота.
История вопроса
О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз «в самое ближайшее время», власти сообщали уже несколько раз. Вопрос не может решиться уже несколько лет. 2 апреля этого года глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун
До этого посол России в Беларуси (в то время) Александр Суриков
21 ноября прошлого года Министр иностранных дел Владимир Макей
А ранее, 16 ноября, тогдашний посол России в Беларуси Михаил Бабич
В научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» принимают участие 500 представителей из Беларуси и России, ведущие СМИ.
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Соглашение по взаимному признанию виз может быть принято только после решения президентов двух государств.
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