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Взаимное признание виз: возможно ли это?

10.12.2019 14:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соглашение по взаимному признанию виз может быть принято только после решения президентов двух государств.

Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Москве на научно-практической конференции 10 декабря.

По словам Рапоты, соглашение уже готово, остается «поставить завершающие точки на уровне глав государств», передает БЕЛТА.

Госсекретарь отметил, что препятствием в решении опроса являются и бизнес-интересы операторов сотовой связи Беларуси и России.

«Мы пока продвинулись в общем понимании, что это надо делать», - сказал Рапота. По его словам, когда парламент выдвинул эту идею, то первое впечатление было негативным. «Поскольку это трудно, невозможно, не нужно и так далее. Сейчас уже понимание того, что это возможно, это необходимо, есть», - отметил он.

Однако теперь «вопрос уперся» в бизнес-интересы операторов, и эти интересы должны быть учтены, как и интересы граждан. «Как удастся это сделать нашим министерствам - посмотрим. Я думаю, что мы должны оптимистично смотреть на ситуацию», - подытожил Рапота.

История вопроса

О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз «в самое ближайшее время», власти сообщали уже несколько раз. Вопрос не может решиться уже несколько лет. 2 апреля этого года глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщал, что соглашение с Россией о взаимном признании виз вступит в силу в 2019 году.

До этого посол России в Беларуси (в то время) Александр Суриков говорил, что стороны могут в апреле-мае 2018-го подписать соглашение о взаимном признании виз. Вопрос тогда находился в высокой степени готовности.

21 ноября прошлого года Министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в вопросе взаимного признания виз с РФ «есть оптимизм».

А ранее, 16 ноября, тогдашний посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что подготовка документа о взаимном признании виз российской стороной завершена и готова к подписанию. А перед этим он заявлял об этом 18 октября 2018 года в Минске.

В научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» принимают участие 500 представителей из Беларуси и России, ведущие СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение по взаимному признанию виз может быть принято только после решения президентов двух государств.
 
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