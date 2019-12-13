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Следователи Беларуси, России и Армении обменялись опытом в Бресте
14.12.2019 11:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте прошел международный «круглый стол» следственных комитетов Беларуси, России и Армении во главе с руководителями ведомств. На повестку дня стороны вынесли вопросы подготовки кадров и профилактики преступлений – темы, которые являются общими для органов предварительного расследования наших трех стран.
Встречаться в подобном формате с зарубежными коллегами, обсуждать актуальные проблемы и обмениваться передовым опытом давно стало хорошей традицией для белорусских следователей. Например, с представителями
– Тематика этого мероприятия весьма актуальна, поскольку организация процессов профессионального обучения сотрудников следственных подразделений в наших странах, обмен передовым опытом в этом плане позволит более качественно организовать процесс непрерывного профессионального обучения следователей, что в конечном итоге положительно отразится на качестве расследования уголовных дел, - отметил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси. – На современном этапе к сотрудникам органов предварительного расследования предъявляются повышенные требования, и они продолжают расти. Темы подготовки кадров, повышения квалификации были и остаются основными направлениями в нашей деятельности.
Не менее важен, к слову, и вопрос следственной профилактики как перспективного направления криминалистики. Именно она, по словам главы
– Сотрудничество следственных комитетов Беларуси, Армении и Российской Федерации является тем примером для сотрудничества, который должны подхватить все правоохранительные и государственные органы наших стран, - подчеркнул Иван Носкевич. - Не секрет, что на постсоветском пространстве только в наших государствах созданы такие самостоятельные органы досудебного уголовного производства, как следственные комитеты. Все эти годы мы находимся в очень тесном контакте, нами сформирована совместная коллегия наших ведомств и нам есть чему поучиться друг у друга.
Высокий уровень взаимного сотрудничества отметили также председатель СК России Александр Бастрыкин и председатель СК Армении Гайк Григорян. Подобный формат работы следственных подразделений трех государств, по их мнению, дает хороший результат в плане эффективности.
На брестской земле гостей поприветствовал и глава области Анатолий Лис.
- Вы выполняете очень важную государственную функцию, - обратился он к следователям. - В обществе сегодня невозможно обходиться без силовых структур, следственных управлений.
За огромный вклад местных властей в работу органов предварительного следствия Иван Носкевич вручил Анатолию Лису высшую награду Следственного комитета, присваиваемую представителям смежных структур, – знак «За службу и взаимодействие». Почетной грамотой председателя СК отмечен также первый заместитель председателя облисполкома Валерий Ребковец. Руководство облисполкома удостоено памятного знака по случаю 80-летия Брестской области.
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В Бресте прошел международный «круглый стол» следственных комитетов Беларуси, России и Армении во главе с руководителями ведомств. На повестку дня стороны...
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