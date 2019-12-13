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Следователи Беларуси, России и Армении обменялись опытом в Бресте

14.12.2019 11:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте прошел международный «круглый стол» следственных комитетов Беларуси, России и Армении во главе с руководителями ведомств. На повестку дня стороны вынесли вопросы подготовки кадров и профилактики преступлений – темы, которые являются общими для органов предварительного расследования наших трех стран.

Следователи Беларуси, России и Армении обменялись опытом в Бресте

Встречаться в подобном формате с зарубежными коллегами, обсуждать актуальные проблемы и обмениваться передовым опытом давно стало хорошей традицией для белорусских следователей. Например, с представителями СК Армении и России в течение последних трех лет было проведено уже 4 совместных заседания коллеги. На последней из них, которая прошла в Красноярске 18 июля этого года, была подписана программа сотрудничества следственных комитетов Беларуси и России в научно-образовательной сфере на 2020-2022 годы. Нынешний «круглый стол» – очередной шаг по реализации данной программы.

– Тематика этого мероприятия весьма актуальна, поскольку организация процессов профессионального обучения сотрудников следственных подразделений в наших странах, обмен передовым опытом в этом плане позволит более качественно организовать процесс непрерывного профессионального обучения следователей, что в конечном итоге положительно отразится на качестве расследования уголовных дел, - отметил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси. – На современном этапе к сотрудникам органов предварительного расследования предъявляются повышенные требования, и они продолжают расти. Темы подготовки кадров, повышения квалификации были и остаются основными направлениями в нашей деятельности.

Не менее важен, к слову, и вопрос следственной профилактики как перспективного направления криминалистики. Именно она, по словам главы СК, является важнейшим инструментом, скальпелем в руках следователя для эффективного достижения целей, поставленных сегодня перед ведомством и государством. Повышению качества работы в этом направлении в том числе способствует и детальное изучение практики следственных органов других государств.

– Сотрудничество следственных комитетов Беларуси, Армении и Российской Федерации является тем примером для сотрудничества, который должны подхватить все правоохранительные и государственные органы наших стран, - подчеркнул Иван Носкевич. - Не секрет, что на постсоветском пространстве только в наших государствах созданы такие самостоятельные органы досудебного уголовного производства, как следственные комитеты. Все эти годы мы находимся в очень тесном контакте, нами сформирована совместная коллегия наших ведомств и нам есть чему поучиться друг у друга.

Высокий уровень взаимного сотрудничества отметили также председатель СК России Александр Бастрыкин и председатель СК Армении Гайк Григорян. Подобный формат работы следственных подразделений трех государств, по их мнению, дает хороший результат в плане эффективности.

Следователи Беларуси, России и Армении обменялись опытом в Бресте

На брестской земле гостей поприветствовал и глава области Анатолий Лис.

- Вы выполняете очень важную государственную функцию, - обратился он к следователям. - В обществе сегодня невозможно обходиться без силовых структур, следственных управлений.

За огромный вклад местных властей в работу органов предварительного следствия Иван Носкевич вручил Анатолию Лису высшую награду Следственного комитета, присваиваемую представителям смежных структур, – знак «За службу и взаимодействие». Почетной грамотой председателя СК отмечен также первый заместитель председателя облисполкома Валерий Ребковец. Руководство облисполкома удостоено памятного знака по случаю 80-летия Брестской области.

Следователи Беларуси, России и Армении обменялись опытом в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте прошел международный «круглый стол» следственных комитетов Беларуси, России и Армении во главе с руководителями ведомств. На повестку дня стороны...
 
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