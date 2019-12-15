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В рейтинге самых могущественных Беларусь поднялась на одну ступень

16.12.2019 10:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В рейтинге самых могущественных стран мира Беларусь поднялась на одну ступень и стала 35-й, в 2018 году была 36-й.

По результатам исследования экспертов BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, в топе-80 самых могущественных стран мира Беларусь в 2019 году оказалась на 35 месте.

Об этом сообщается на сайте U.S.News.

При составлении рейтинга аналитики руководствовались экономическими показателями, а также влиянием государств в политической сфере и их участием в международных союзах и сообществах. Оценивалось количество упоминаний о стране в новостных материалах.

Согласно результатам исследования, самыми влиятельными и могущественными в мире обозначены США, Россия и Китай. Перечень лидеров выглядит так:

  1. США;
  2. Россия;
  3. Китай;
  4. Германия;
  5. Великобритания;
  6. Франция;
  7. Япония;
  8. Израиль;
  9. Саудовская Аравия;
  10. Южная Корея.
 
 
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В рейтинге самых могущественных стран мира Беларусь поднялась на одну ступень и стала 35-й, в 2018 году была 36-й.
 
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