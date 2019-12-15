В рейтинге самых могущественных Беларусь поднялась на одну ступень

В рейтинге самых могущественных стран мира Беларусь поднялась на одну ступень и стала 35-й, в 2018 году была 36-й.

По результатам исследования экспертов BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, в топе-80 самых могущественных стран мира Беларусь в 2019 году оказалась на 35 месте.

Об этом сообщается на сайте U.S.News .

При составлении рейтинга аналитики руководствовались экономическими показателями, а также влиянием государств в политической сфере и их участием в международных союзах и сообществах. Оценивалось количество упоминаний о стране в новостных материалах.

Согласно результатам исследования, самыми влиятельными и могущественными в мире обозначены США, Россия и Китай. Перечень лидеров выглядит так: