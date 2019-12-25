СК возобновил дело об исчезновении Захаренко

Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу об исчезнувшем экс-министре МВД Юрии Захаренко.

Об этом сообщило радио Свобода со ссылкой на правозащитника Олега Волчека, который получил уведомление об этом из СК. Документ был подписан начальником отдела следователем Юрием Варавко.

По мнению Волчека, дело возобновили из-за появления в DW громкого сюжета об экс-бойце СОБРа при МВД Юрия Гаравского. Последний признался, что участвовал в казни пропавших в 1999 году Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Напомним, сюжет с видео появился в сети 16 декабря, а 18 декабря стало известно, что Следственный комитет возобновил уголовное дело об исчезновении Захаренко.

По мнению Волчека, уголовные дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского также могут в скором времени восстановить. Ходатайства в СК об этом подавали родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская 23 и 22 декабря соответственно.

Напомним, Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову сказал, что знает о заявлении Гаравского. Президент приказал Следственному комитету немедленно заняться его делом: «Пусть приедет, даст показания: кто его убьет?!»

По словам Лукашенко, бывший спецназовец может приехать в Беларусь под охраной представителей иностранных спецслужб, но пока никто не отвечает и не приезжает.

Напомним, бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.