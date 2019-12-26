Ольгу Быковскую осудили без ее присутствия и оштрафовали на 20 базовых

Журналистке БДГ Ольге Быковской 26 декабря прислали приглашение в суд, который уже состоялся в этот день без ее присутствия.

«Атрымала сёння запрашэнне на суд, які прайшоў сёння ў 12.30. Штраф у 20 бв за акцыю ў падтрымку #незалежнасць далі без мяне. Дзякуй дзяржаве за прызнанне маіх заслугаў у гэтай справе і гатоўнасць прыняць акрамя маёй энергіі і яшчэ мае грошы. Збіраюся абскардзіць», - написала журналистка на своей странице facebook .

Напомним, Быковскую уже вызывали в Ленинский РУВД Минска за участие в акции против углубленной интеграции Беларуси и России 7 декабря .

15 декабря в РУВД на нее был составлен протокол по статье о нарушении проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест. Журналистка отмечает, что милиционеры показали ей ее фото крупным планом.

В разговоре с ними она не отрицала своего участия в акции и подчеркнула, что, согласно Конституции, имеет право на мирный протест.