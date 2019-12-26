ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольгу Быковскую осудили без ее присутствия и оштрафовали на 20 базовых

27.12.2019 12:26 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Журналистке БДГ Ольге Быковской 26 декабря прислали приглашение в суд, который уже состоялся в этот день без ее присутствия.

«Атрымала сёння запрашэнне на суд, які прайшоў сёння ў 12.30. Штраф у 20 бв за акцыю ў падтрымку #незалежнасць далі без мяне. Дзякуй дзяржаве за прызнанне маіх заслугаў у гэтай справе і гатоўнасць прыняць акрамя маёй энергіі і яшчэ мае грошы. Збіраюся абскардзіць», - написала журналистка на своей странице facebook.

Напомним, Быковскую уже вызывали в Ленинский РУВД Минска за участие в акции против углубленной интеграции Беларуси и России 7 декабря.

15 декабря в РУВД на нее был составлен протокол по статье о нарушении проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест. Журналистка отмечает, что милиционеры показали ей ее фото крупным планом.

В разговоре с ними она не отрицала своего участия в акции и подчеркнула, что, согласно Конституции, имеет право на мирный протест.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистке БДГ Ольге Быковской 26 декабря прислали приглашение в суд, который уже состоялся в этот день без ее присутствия.
 
Новости дня
Новости политики
 
СК возобновил дело об исчезновении Захаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика