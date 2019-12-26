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Ольгу Быковскую осудили без ее присутствия и оштрафовали на 20 базовых
27.12.2019 12:26 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Журналистке БДГ Ольге Быковской 26 декабря прислали приглашение в суд, который уже состоялся в этот день без ее присутствия.
«Атрымала сёння запрашэнне на суд, які прайшоў сёння ў 12.30. Штраф у 20 бв за акцыю ў падтрымку
Напомним, Быковскую уже
15 декабря в РУВД на нее был составлен протокол по статье о нарушении проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест. Журналистка отмечает, что милиционеры показали ей ее фото крупным планом.
В разговоре с ними она не отрицала своего участия в акции и подчеркнула, что, согласно Конституции, имеет право на мирный протест.
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Журналистке БДГ Ольге Быковской 26 декабря прислали приглашение в суд, который уже состоялся в этот день без ее присутствия.
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