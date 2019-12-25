Суды над участниками массовых акций против интеграции с РФ проходят в Минске

Участников массовых акций против углубленной интеграции с РФ присуждают к штрафам и арестам.

Об этом сообщает tut.by , отмечая, что на 26 декабря запланировано более 15 судебных заседаний.

На всех участников акций составлены протоколы по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , большинству участников присуждают штраф, но некоторым дали и сутки.

Так, активистку Елену Толстую оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) и задержали прямо в зале суда: судья назначил ей помимо штрафа 5 суток ареста. Толстая объявила голодовку.

Наталья Саматыя, Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп, Роман Герасимович, Алесь Логвинец, Виктор Ковальков (отец Викентий) получили штраф 30 базовых величин (765 рублей). Дмитрию Казакевичу назначили штраф в размере 50 базовых величин, или 1275 рублей.

Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска прошли две 5-часовые акции протеста против интеграции с РФ, в эти дни Северинец анонсировал следующие протесты.

20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли новые акции .

18 декабря Павла Северинца задержали за акции и присудили 15 суток ареста. В тот день с ним провели беседу и отпустили.

Участники протестов (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».

20 декабря в Санкт-Петербурге снова прошла встреча президентов Беларуси и РФ. Путин вновь напомнил Лукашенко о том, сколько всего стороны не реализовали в свое время в рамках документов о создании СГ. Оппозиция полагает, что торгуют независимостью страны, а подписание интеграционных документов грозит суверенитету Беларуси.

Призывы оппозиционных сил к участию в несанкционированных акциях против интеграции Беларуси и РФ члены парламента называют провокацией. Власти говорят, что процесс интеграции не включает в себя политических планов.

около своего дома задержан один из организаторов протестов против интеграции Беларуси и России Павел Северинец. После суда, который присудил ему 15 суток ареста, он был отпущен.

О задержании и освобождении Северинца сообщила его жена Ольга на своей странице в Facebook. По ее словам, мужа задержал около дома ОМОН. Долгое время (около 4 часов) связь с политиком отсутствовала.

26 декабря, в четверг, Северинца снова задержали возле его подъезда. Его тоже судят.