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Суды над участниками массовых акций против интеграции с РФ проходят в Минске
26.12.2019 15:02 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Участников массовых акций против углубленной интеграции с РФ присуждают к штрафам и арестам.
Об этом сообщает
На всех участников акций составлены протоколы по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).
По данным лишенного регистрации правозащитного центра
Так, активистку Елену Толстую оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) и задержали прямо в зале суда: судья назначил ей помимо штрафа 5 суток ареста. Толстая объявила голодовку.
Наталья Саматыя, Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп, Роман Герасимович, Алесь Логвинец, Виктор Ковальков (отец Викентий) получили штраф 30 базовых величин (765 рублей). Дмитрию Казакевичу назначили штраф в размере 50 базовых величин, или 1275 рублей.
Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска
20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина
18 декабря Павла Северинца задержали за акции и присудили 15 суток ареста. В тот день с ним провели беседу и отпустили.
Участники протестов (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».
20 декабря в Санкт-Петербурге снова
Призывы оппозиционных сил к участию в несанкционированных акциях против интеграции Беларуси и РФ члены парламента
около своего дома задержан один из организаторов протестов против интеграции Беларуси и России Павел Северинец. После суда, который присудил ему 15 суток ареста, он был отпущен.
О задержании и освобождении Северинца
26 декабря, в четверг, Северинца снова задержали возле его подъезда. Его тоже судят.
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Участников массовых акций против углубленной интеграции с РФ присуждают к штрафам и арестам.
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