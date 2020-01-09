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Брестский облисполком ввел в практику проведение телефонных горячих линий

10.01.2020 10:44 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский облисполком ввел в практику новую форму работы с обращениями граждан - проведение телефонных горячих линий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи.

Брестский облисполком ввел в практику проведение телефонных горячих линий

Руководство области регулярно практикует рабочие поездки в районы, встречи с трудовыми коллективами. Накануне таких встреч отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома организует для жителей данного района телефонную горячую линию, чтобы обстоятельно изучить и найти ответы на волнующие людей вопросы.

Новая форма работы с населением была опробована в сентябре прошлого года. Так, перед встречей председателя облисполкома Анатолия Лиса с коллективом СЗАО "КварцМелПром" возможность обозначить актуальные темы получили жители Малоритского района. Губернатор ответил на вопросы, касающиеся здравоохранения, ЖКХ, организации школьного питания, строительства жилья, ремонта дорог. В октябре накануне посещения руководителем области Горынского агрокомбината провели такое исследование общественного мнения в Столинском районе.

В декабре на горячую линию с одной и той же проблемой обратились две жительницы Ганцевичей. По словам молодых мам, в райцентре нет детского врача-ортодонта, приходится обращаться к специалисту в Барановичах. Решение этого вопроса сейчас прорабатывается. По информации Брестской областной стоматологической поликлиники, с 1 июня такой врач приступит к работе и в Ганцевичах.

Сегодня жители Ганцевичского района снова могут обратиться на горячую линию облисполкома. Вопросы можно задать с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (0162) 21 21 76.

За прошлый год руководством Брестского облисполкома проведено 52 прямые телефонные линии и 24 выездных приема граждан, на которые обратились 890 человек, в том числе 192 - лично к председателю облисполкома.

 
 
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