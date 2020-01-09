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«Быстро не разбогатеем, но и не погибнем»: Лукашенко допустил, что по нефти с Россией договора не будет

09.01.2020 20:28 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой, заявил сегодня Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

«Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» - возмутился Александр Лукашенко.

В результате, по словам официального лидера Беларуси произошло следующее: он от нефти по такой цене отказался, и Беларусь (наконец-то) нашла ее в другом месте.

Пока стороны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях. «Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу, - напомнил Александр Лукашенко. - Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано».

Но при этом, глава Беларуси не применул провести грань между собой и политическими противниками, на этот раз он назвал их «свядомыми», использовав давнюю российскую кальку в отношению украинцев. Так вот, оппозиция, посмела усмотреть в белорусско-российских переговорах потерю суверенитета Беларуси.

«Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились», - цитирует Лукашенко БелТА.

Глава Беларуси назвал Россию не только дружественным народом, но и огромной страной, где мы покупали сырье, а также общим рынком. Видимо, не все эпитеты порадуют восточных соседей. И призвал не рвать и ломать по-живому, а то будет как в Украине.

«Россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем», - заявил Александр Лукашенко.

При этом 4 января руководство «Белнефтехима» сообщало о возобновлении поставок на НПЗ и достижении договоренностей по увеличению их объема до 600 тысяч тонн в январе. Такой объем позволил бы загрузить работой оба НПЗ Беларуси, а также выполнять обязательства перед внутренним рынком и частично - по экспорту.

Напомним, что с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря. Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов. На сегодня поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан» пока работает с минимальной загрузкой.

 
 
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Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой, заявил сегодня Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
 
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