«Быстро не разбогатеем, но и не погибнем»: Лукашенко допустил, что по нефти с Россией договора не будет

Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой, заявил сегодня Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

«Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» - возмутился Александр Лукашенко.

В результате, по словам официального лидера Беларуси произошло следующее: он от нефти по такой цене отказался, и Беларусь (наконец-то) нашла ее в другом месте.

Пока стороны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях. «Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу, - напомнил Александр Лукашенко. - Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано».

Но при этом, глава Беларуси не применул провести грань между собой и политическими противниками, на этот раз он назвал их «свядомыми», использовав давнюю российскую кальку в отношению украинцев. Так вот, оппозиция, посмела усмотреть в белорусско-российских переговорах потерю суверенитета Беларуси.

«Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились», - цитирует Лукашенко БелТА.

Глава Беларуси назвал Россию не только дружественным народом, но и огромной страной, где мы покупали сырье, а также общим рынком. Видимо, не все эпитеты порадуют восточных соседей. И призвал не рвать и ломать по-живому, а то будет как в Украине.

«Россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем», - заявил Александр Лукашенко.

При этом 4 января руководство «Белнефтехима» сообщало о возобновлении поставок на НПЗ и достижении договоренностей по увеличению их объема до 600 тысяч тонн в январе. Такой объем позволил бы загрузить работой оба НПЗ Беларуси, а также выполнять обязательства перед внутренним рынком и частично - по экспорту.