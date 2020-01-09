В Брестской области – новый военный комиссар

Источник материала: Виртуальный Брест

Приказом министра обороны полковник Коновалов Олег Анатольевич назначен военным комиссаром Брестской области.





Олег Коновалов родился в Бресте в 1974 году. Окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО (1995г.), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2019г.).

Служебную деятельность начинал начальником расчета 115-го зенитно-ракетной бригады в Бресте, с 2005 года – командир зенитно-ракетного дивизиона 115 зенитно-ракетной бригады, с 2007-го – командир группы зенитных ракетных дивизионов 115-й зенитно-ракетной бригады. В 2010 году назначен заместителем командира I зенитно-ракетного полка, г. Гродно. С 2011 года и до нынешнего назначения был командиром 115-го зенитно-ракетного полка.

Напомним, что бывший военный комиссар Брестской области Зайцев Евгений Станиславович избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.