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Беларусь начала производство и экспорт патронов

10.01.2020 15:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первые белорусские боевые патроны изготавливает предприятие «Белспецвнештехника», расположенное в Оршанском районе.

Об этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Скрага газете «СБ.Беларусь Сегодня».

По его словам, первые партии белорусских патронов уже изготовлены и отправлены на экспорт. «Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19. Покупатель доволен. Ждет отправки очередная большая партия», - сказал Скрага.

На производстве работают станки двух типов, которые позволяют выпускать 2400 и 3350 патронов соответственно. Всего на заводе чуть более 10 станков.

Представитель предприятия сообщил, что уже имеются заказы на несколько лет вперед, и линейку таких изделий планируется расширять.

Потроны, произведенные в Беларуси, соответствуют мировым стандартам, но дешевле для внутреннего потребления и более привлекательны для зарубежных заказчиков по разным причинам.

Напомним, в плане обороны и Концепции строительства и развития ВС до 2030 года, утвержденной президентом, указана необходимость современных вооружений и средств ведения вооруженной борьбы.

 
 
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Первые белорусские боевые патроны изготавливает предприятие «Белспецвнештехника», расположенное в Оршанском районе.
 
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