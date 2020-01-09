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Мэр Бреста Александр Рогачук награжден медалью «За трудовые заслуги»

10.01.2020 16:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О награждении», в котором отмечены заслуги представителей различных сфер деятельности.

Мэр Бреста Александр Рогачук награжден медалью «За трудовые заслуги»

В частности, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук награжден медалью «За трудовые заслуги».

Медали Франциска Скорины удостоен профессор кафедры гуманитарных наук учреждения образования «Брестский государственный технический университет» Михаил Стрелец.

В соответствии с указом заслуги работников различных сфер также отмечены почетными званиями. Звание «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь» присвоено прокурору Брестской области, государственному советнику юстиции 3 класса Виктору Климову.

Звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» присвоено директору учреждения «Барановичская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу» Анатолию Хвойницкому.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О награждении», в котором отмечены заслуги представителей различных сфер деятельности. В частности,...
 
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