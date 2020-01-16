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Лукашенко ждут в Латвии в начале апреля
16.01.2020 15:52 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Готовится его визит в страну.
«Все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны», - заявил официальный белорусский лидер на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
По его словам, многое было утеряно, но важно «обращать свое внимание и взор вперед», поэтому «наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией».
«Нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Кариньш заявил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью,
«Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь», - сказал он.
По его словам, главу Беларуси ждут в Латвии 3 апреля. Латвийский чиновник рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества.
Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн,
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Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Готовится его визит в страну.
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