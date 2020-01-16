Лукашенко ждут в Латвии в начале апреля

Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Готовится его визит в страну.

«Все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны», - заявил официальный белорусский лидер на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

По его словам, многое было утеряно, но важно «обращать свое внимание и взор вперед», поэтому «наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией».

«Нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кариньш заявил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь», - сказал он.

По его словам, главу Беларуси ждут в Латвии 3 апреля. Латвийский чиновник рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества.