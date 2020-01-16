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В Беларуси возобновили дело по исчезновению Гончара и Красовского
16.01.2020 11:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Возобновлено предварительное расследование по фактам исчезновения экс-главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал оппозицию.
Об этом сообщила 15 января
18 декабря прошлого года она получила ответ из СК, в котором сообщалось, что планируется «проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским».
Напомним, 16 декабря на сайте DW
Бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.
Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского - в марте 2006 года.
После выхода сюжета на DW экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко заявил, что его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ последнего он
Александр Лукашенко в
По словам Лукашенко, бывший спецназовец может приехать в Беларусь под охраной представителей иностранных спецслужб, но пока никто не отвечает и не приезжает.
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Возобновлено предварительное расследование по фактам исчезновения экс-главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал...
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