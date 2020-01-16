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В Беларуси возобновили дело по исчезновению Гончара и Красовского

16.01.2020 11:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Возобновлено предварительное расследование по фактам исчезновения экс-главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал оппозицию.

Об этом сообщила 15 января DW жена пропавшего политика Ирина Красовская, которая 22 декабря 2019 года отправила ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского.

18 декабря прошлого года она получила ответ из СК, в котором сообщалось, что планируется «проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским».

Напомним, 16 декабря на сайте DW вышел сюжет об экс-бойце СОБРа при МВД Юрии Гаравском. Последний признался, что участвовал в казни пропавших в 1999 году Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. 18 декабря Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об исчезновении Захаренко. После этого Красовская и написала ходатайство.

Бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.

Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского - в марте 2006 года.

После выхода сюжета на DW экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко заявил, что его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ последнего он назвал полным бредом.

Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову сказал, что знает о заявлении Гаравского. Президент приказал Следственному комитету немедленно заняться его делом: «Пусть приедет, даст показания: кто его убьет?!»

По словам Лукашенко, бывший спецназовец может приехать в Беларусь под охраной представителей иностранных спецслужб, но пока никто не отвечает и не приезжает.

 
 
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Возобновлено предварительное расследование по фактам исчезновения экс-главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал...
 
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