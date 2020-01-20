ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил нового министра обороны и других руководителей в ВС

20.01.2020 14:40 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Государственным секретарем Совета безопасности назначен Андрей Равков, министром обороны – Виктор Хренин, Начальником Генштаба Вооруженных Сил – Александр Вольфович.

Информация об этом размещена на сайте пресс-службы президента 20 января.

Отметим, что Виктор Хренин, назначенный главой министерства обороны, ранее занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования.

Александр Вольфович до сегодняшнего дня работал первым заместителем Начальника Генштаба.

Назначая новых руководителей, глава государства отметил, что «военная организация не любит определенностей».

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае», - подчеркнул Лукашенко.

Он сказал, что кандидаты на должности рассматривались несколько месяцев.

«Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле", - сообщил он.

Вступая в новую должность, Хренин отметил свои главные задачи: сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава, достойное содержание и эксплуатация техники.

«Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание», - добавил глава военного ведомства.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственным секретарем Совета безопасности назначен Андрей Равков, министром обороны – Виктор Хренин, Начальником Генштаба Вооруженных Сил – Александр...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика